Poslanci danes o zaprtju trgovin ob nedeljah

Novelo predlaga Levica, ki je s tem povzela pobudo sindikata delavcev trgovine ob letošnjem prazniku dela, naj trgovine tudi po izteku ukrepov zaradi epidemije ob nedeljah ostanejo zaprte. S sprejetjem novele bi udejanjili voljo ljudstva na referendumu iz leta 2003 in voljo zaposlenih v trgovini, ki bi imeli tako ob nedeljah možnost preživljati čas s svojimi družinami in prijatelji, so utemeljevali predlog.

Predlog, ki je prvo obravnavo DZ maja prestal s 65 glasovi za in 12 proti, predvideva izjeme glede obratovanja ob nedeljah in dela prostih dneh. Nabor izjem, v katerem so bile sprva prodajalne do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, avtobusnih in železniških postajah, letališčih in v bolnišnicah, so v sredo na seji matičnega odbora razširili na enako velike prodajalne v pristaniščih, namenjenih za javni promet, in na mejnih prehodih ter na tiste prodajalne do 200 kvadratnih metrov, v katerih bodo ob nedeljah in dela prostih dneh delali tisti, ki so kot samostojni podjetniki nosilci dejavnosti ali zakoniti zastopniki pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost, ali prokuristi v teh osebah.