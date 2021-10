Poslanci DeSUS bodo glasovali na podlagi dogovora v poslanski skupini

Simonovič je v izjavi dejal, da je bil nad torkovim potekom seje sveta stranke presenečen. V prvem delu so namreč po njegovih besedah iskali in opredelili rešitve za programske točke stranke, predlog predsednika stranke DeSUS Ljuba Jasniča , da stranka odreka vsakršno podporo vladi, pa ga je v nadaljevanju seje presenetil. Ob tem je še dejal, da je Jasnič očitno pozabil, da DeSUS ni več v koaliciji. Glasovanje poslancev pa po mnenju Simonoviča kaže na to, da DeSUS deluje kot zmerna opozicija. Poudaril je, da tudi kakšnega predloga, ki prihaja s strani vlade ne podprejo, podprejo pa marsikateri zakon, ki ga predstavijo parlamentarne stranke.

Kritičen je bil tudi do predsednikov organov stranke, ki so se po njegovi oceni v prvi polovici leta ukvarjali s tem, kdo bo vodil stranko. Zatrdil je, da je sam Jasniča podprl kot predsednika stranke, saj je verjel, da je prva naloga konsolidacija stranke, sklic klavzure in priprava na volitve. Nič od tega se ni zgodilo, zdaj pa se vrstijo pozivi k odstopu vlade, je opomnil. Dvomi tudi, da je stranka pripravljena na predčasne volitve, saj da nimajo jasno opredeljenega programa, zato je na svetu stranke glasoval proti predlogu, da stranka odreče vsakršno podporo vladi in jo pozove, naj takoj razpiše predčasne volitve.

"Nihče nam ne more očitati, da smo ugrabili državo"

Vprašanja se mu porajajo tudi ob Jasničevi napovedi, da odrekajo podporo vladi pri glasovanju o državnem proračunu za leto 2022. "V skladu s sklepi vlade smo začeli graditi domove za upokojence. Kaj to pomeni, če se ne sprejmejo dopolnitve proračuna za leto 2022," se je vprašal.

Na vprašanje, kako se bodo opredelili glede vloženih interpelacij zoper šolsko ministrico Simono Kustec in pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča, je Simonovič odgovoril, da se bodo v poslanski skupini o tem odločili, ko bodo natančno prebrali obe interpelaciji skupaj z odgovori obeh ministrov.

Ob očitkih, da je država postala odvisna od tega, kako glasujejo poslanci DeSUS, pa je izpostavil, da jim nihče ne more očitati, da so ugrabili državo. "Morda je pa res, da se poslanci DeSUS najbolj držijo programskih usmeritev stranke, sklepov sveta stranke in ustave, ki nam narekuje, da na naše odločitve ne sme vplivati nihče," je še dejal.

Kot pa je pojasnil poslanec DeSUS Hršak, v poslanski skupini pretehtajo odločitve v skladu s tem, ali so dobre za stranko in njihove volivce, torej upokojence. Kot je zatrdil, bodo tako ravnali tudi v prihodnje. Enako bodo postopali tudi pri glasovanju o državnem proračunu za leti 2022 in 2023, je še dejal. Tretji poslanec DeSUS Franc Jurša, ki se iz zdravstvenih razlogov ni udeležil seje sveta stranke, pa dokumenta, v katerem stranka odreka nadaljnjo podporo vladi, ni želel komentirati