DeSUS o nadaljnjih potezah glede položaja v vladi

Danes bo najprej zasedala poslanska skupina DeSUS, ki se ji bodo zatem pridružili še člani vodstva stranke.

Poslanci nezadovoljni s pristopom Erjavca?

Neuradno je slišati, da naj bi bili poslanci nezadovoljni predvsem s pristopom novega starega predsednika, ki se ga omenja kot morebitnega mandatarja nove vlade. Danes pričakujejo nove predloge o možnih potezah, dokončnih odločitev glede sodelovanja v vladi pa še ni pričakovati. O tem odločajo organi stranke.

Poslanci DeSUS so že pred kongresom spomnili na svoj pomen. Dogovorili so se tudi, da bodo enotni in na vrat na nos ne bodo zapuščali vlade. Na svojo vlogo so sicer opozorili že poleti, ko so zahtevali odstop tedanje predsednice Aleksandre Pivec, sicer pa svetu stranke predlagali, da ji izreče nezaupnico. Če se to ne bi zgodilo, niso izključili možnosti, da bi poslanci šli po svoji poti.