Poslanci Desusa predlagali razrešitev Pivčeve, za ministra pa Podgorška

Svet Desusa je že odločil, da na izrednem kongresu, ki bo 28. novembra, ne bodo iskali le novega predsednika, ampak tudi tri podpredsednike stranke. Poslanci stranke pa so zdaj predlagali razrešitev Aleksandre Pivecs položaja kmetijske ministrice in podpredsednice vlade ter še uradno predlagali njenega naslednika, in sicer državnega sekretarja Jožeta Podgorška.

O tem, da si na mestu Pivčeve želijo Podgorška, smo že poročali – premier Janez Janšas Podgorškom naj ne bi imel težav, sploh zato, ker podpira konsistentnost na resorjih.

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so sicer v postopek DZ zoper Pivčevo vložile interpelacijo,vodja poslanske skupine Franc Juršapa je takrat izrazil pričakovanje, da se bo vprašanje njenega položaja rešilo že pred tem. O predlogu kandidata morajo odločati še organi Desusa, torej izvršni odbor in svet stranke.