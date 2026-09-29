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Slovenija

Poslanci imajo vprašanja za Janšo

Ljubljana, 29. 09. 2026 08.05 pred 1 uro 1 min branja 30

Avtor:
STA M.V.
Janez Janša v DZ

S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo končala redna seja DZ, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Premier bo odgovarjal na vprašanja v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko kot tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu.

Vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko Slovenije bo premierju Janezu Janši zastavil poslanec in prvak stranke Gibanje Svoboda Robert Golob. Še drugo vprašanje iz opozicije pa bo zastavila poslanka in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, ki je napovedala vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem predvolilnih obljub.

Poslanec SDS Aleš Hojs pa bo predsedniku vlade in stranke Janši zastavil vprašanje glede ukrepov za učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu in trgovini s prepovedanimi drogami ter "za zaščito otrok in mladine pred vse večjo dostopnostjo in razpečevanjem drog v Sloveniji".

Poslanke in poslance ta teden čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa bodo obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Na tej izredni seji bodo opravil tudi prvo branje predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanci Svobode predlagajo začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike.

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KOMENTARJI30

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dinamit
29. 09. 2026 09.24
Vsevedni Janša bo vsem odgovoril in vseeno ne bo nič povedal
Odgovori
+1
1 0
JazAliTi
29. 09. 2026 09.23
Fčuj, kwa, kugà, zakaj, ...
Odgovori
+1
1 0
Razsuti Tovor
29. 09. 2026 09.21
Jaz imam tudi vprašanje za Janšo. Kdaj bo začel misliti kaj na nas davkoplačevalce, ne pa samo na bogate in take, ki netijo vojne po celem svetu?
Odgovori
+0
1 1
glavni baja 3
29. 09. 2026 09.26
tudi jaz imam vprašanje: ali je res, da se je med osamosvojitvijo slovenije skrival v cankarjevem domu 🙂
Odgovori
+1
1 0
xybb
29. 09. 2026 09.08
Vprašanje kdaj odstopi in pusti slovencem vladat - V penzijo ali na DOB
Odgovori
+6
7 1
Piko2
29. 09. 2026 09.21
Upam, da bom to doživel. Takrat bom najsrečnejši človek na svetu.
Odgovori
+1
1 0
Piko2
29. 09. 2026 09.22
Upam, da bom to doživel in takrat bom najsrečnejši človek na svetu.
Odgovori
+1
1 0
baldahin
29. 09. 2026 09.05
Vroče upam, da bo kdo od poslancev velespoštovanemu, nadvse ljubljenemu vodji, predsedniku vlade, postavil vprašanje, kako komentira, da je Milorad Dodik skupaj s predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije, nikoli obsojenim, magistrom, skoraj doktorjem, vrhunskim specialistom kineziologije , nadvse resnicoljubnim gospodom Zoranom Stevanovićem, sodeloval pri dejavnostih, s katerimi so zagotovili, da je bila cerkev v Republiki srbski zgrajena. In seveda, kaj ima Slovenija s tem in od tega.
Odgovori
+3
3 0
Castrum
29. 09. 2026 08.57
V demokraciji je osnovna naloga opozicije, da gleda pod prste koaliciji in vladi. Pika. Vendar je lahko bistvena razlika kako to počne - ali je to konstruktivni pristop in konstruktivna kritika, ali pa gre za populizem, hujskaštvo in zlobo. Dajmo vsi skupaj verjet, da bo v tem mandatu prevladovalo tisto prvo.
Odgovori
+1
4 3
glavni baja 3
29. 09. 2026 09.04
a si ti tut not padu. pika. 😁😆🍻
Odgovori
+0
1 1
Pajo_36
29. 09. 2026 08.56
O, a bo celo si blagovolil kaj povedat? Bo prišel v javnost? Al bo Stevanović odgovarjal??
Odgovori
+2
3 1
wsharky
29. 09. 2026 08.53
je rekel Janša, povedal bom vse po resnici in pravici, brez laži in izmotavanja
Odgovori
+2
3 1
Desniprepad
29. 09. 2026 08.51
Imam vprašanje za gospoda Janšo, kdaj boste začeli delati v dobro večine državljanov republike Slovenije?
Odgovori
+3
6 3
Ve?ni optimist
29. 09. 2026 09.02
zgleda si v odejo zapakiran in nič ne vidiš in nič ne slišiš, ....
Odgovori
+0
1 1
Desniprepad
29. 09. 2026 09.07
Jaz dobro vidim in slišim, sprašujem ga ker opažam, da ne dela dobro za večino državljanov. Tisto kar tebi mogoče govori oziroma kar ti slišiš in vidiš je zavajanje.
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
29. 09. 2026 08.50
Adijo desnica nikoli več. Sigurno je kaj boljšega od tega sds
Odgovori
+4
6 2
Ve?ni optimist
29. 09. 2026 09.04
Si tipičen primer levo oprane in poštirkane glave, .... točno take kot si ti rabi Golobček in njemu podobni. Kako že od zunaj JUJ, od znotraj FUJ, ...
Odgovori
-3
1 4
bu?e24 1
29. 09. 2026 08.46
Največji organizerani krimimalci so židje in pika
Odgovori
+4
6 2
Desniprepad
29. 09. 2026 08.49
Sionisti ne vsi židje
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
29. 09. 2026 08.42
Izraela mi ne rabimo to je blamaža. Še oni sami se nam smejijo !
Odgovori
+4
7 3
InFlames123
29. 09. 2026 08.39
Janša največji agent Kučana.
Odgovori
+1
4 3
Vera in Bog
29. 09. 2026 08.38
Tovariš Janša zakaj v 5 mesecih niste naredili nič?
Odgovori
+3
7 4
Castrum
29. 09. 2026 08.49
V petih mesecih? Kako ti je šla matematika v OŠ?---
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
29. 09. 2026 08.50
Adijo !
Odgovori
-2
1 3
Hind Rami Iyad Rajab
29. 09. 2026 08.31
razkroj države pod janšizmom ...to bivšega komunista lažnivega janše ni niti potrebno vprašati...samo javno pivedati dejstva....Fiskalni svet je izračunal, da bo povečani primanjkljaj zaradi tega zakona, če bo sprejet, v letu 2027 1,2 milijarde evrov.
Odgovori
+2
4 2
wsharky
29. 09. 2026 08.28
kdaj bo preiskava o črni kocki?
Odgovori
+9
9 0
Pinokio
29. 09. 2026 09.06
Kdaj pa o prodaji Slovenije Izraelu?
Odgovori
+0
1 1
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