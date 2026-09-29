Poslanci imajo vprašanja za Janšo

Vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko Slovenije bo premierju Janezu Janši zastavil poslanec in prvak stranke Gibanje Svoboda Robert Golob. Še drugo vprašanje iz opozicije pa bo zastavila poslanka in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, ki je napovedala vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem predvolilnih obljub.

Poslanec SDS Aleš Hojs pa bo predsedniku vlade in stranke Janši zastavil vprašanje glede ukrepov za učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu in trgovini s prepovedanimi drogami ter "za zaščito otrok in mladine pred vse večjo dostopnostjo in razpečevanjem drog v Sloveniji".

Poslanke in poslance ta teden čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa bodo obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Na tej izredni seji bodo opravil tudi prvo branje predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanci Svobode predlagajo začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike.