Poslanci izglasovali umik predloga o dopolnitvah kazenskega zakonika

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je v imenu predlagateljev umika predloga dopolnitve kazenskega zakonika z dnevnega reda seje DZ uvodoma izpostavil, da je "osnovni namen zakona prišel v javnost kljub preusmerjanju pozornosti in javnost se je seveda zgrozila ob informaciji, da bi s sprejemom tega zakona na primer padli tudi primeri, kot so nakup zaščitne in medicinske opreme, Teš 6, kazenski postopek ministra Dikaučiča, pa tudi Trenta, v kateri se zagovarja predsednik vlade gospod Janez Janša".

Zakonu po njegovih besedah nasprotuje tako pravna stroka kot Evropsko javno tožilstvo, napoveduje se referendum. "Ta sporen in neprimeren zakon kaže predvsem na to, kako si trenutna oblast predstavlja državo in njen pravni red, kot svojo last si želi podrediti vse. V urejeni demokraciji z močno pravno državo tak zakon sploh ne bi prišel v obravnavo. To je še ena sramota več. Odpravimo danes vsaj to sramoto, ta poizkus legalizacije vladavine tatov," je pozval Golubović.