Poslanci izrekli odločen ne omejitvi županskih mandatov

Več kot 5000 zbranih podpisov za omejitev županskih mandatov so vložili 20. junija. Zbirati so jih začeli 3. aprila.

Boštjan Tavčar iz Piratske stranke je na seji državnega zbora v četrtek ob predstavitvi predloga poudaril, da je bil na zadnjih volitvah v več kot 51 občinah le en kandidat za župana, v 58 občinah pa dva. Volitve županov so potekale brez večje konkurence, večina obstoječih županov pa je bila brez težav izvoljena. Kot je dejal, je opazovalna misija Sveta Evrope v zvezi s tem opozorila, da se kopiči moč v rokah županov, povečuje tveganje za javna sredstva, novinci v politiki, ki bi se želeli potegovati za mesto župana, pa so v neenakopravnem položaju.

V predstavitvah stališč poslanskih skupin so poudarjali, da zgolj omejitev županskih mandatov ne bo zagotovila boljšega delovanja lokalne samouprave ali odpravila morebitnih zlorab ter da so test za delo županov volitve. Menijo tudi, da predlog kaže na podcenjujoč odnos do volivk in volivcev, pa tudi na nerazumevanje oz. nepoznavanje dela županov. Ob tem pa so opozorili, da predlogu nasprotujejo v združenjih občin.

Predlog dopolnitve zakona je tako danes končal zakonodajno pot, saj so poslanci izglasovali, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.