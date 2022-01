PRENOS V ŽIVO: Poslanci KUL o prodaji deleža Save: Slovenija ni odprta tržnica

Hotova je v primeru spremembe načrta upravljanja kapitalskih naložb države, v kateri se omenja možnost prodaje državnega deleža v Savi, ocenila, da gre za "popolno kapitulacijo" predsednika vlade Janeza Janše in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška , ki sta "čez noč spremenila ključno strategijo razvoja turizma v Sloveniji" .

Socialni demokrati (SD) pričakujejo, da bo vlada v primeru Save zaščitila ključne lokacije za razvoj slovenskega turizma in da bo preko svojih skladov uveljavila predkupno pravico v primeru omenjene družbe. S tem bi postavila "obrambni zid" in zaščitila Slovenijo pred razprodajami, je poudarila poslanka Meira Hot . Po njenih besedah "Slovenija na odprta tržnica, slovenski turistični biseri in ljudje pa niso poceni blago" .

Kot je spomnila, je bila Sava ves čas označena za enega ključnih deležnikov pri razvoju slovenskega turističnega holdinga. Med drugim je država porabila več kot četrt milijarde evrov za turistične bone: "Vlagali smo denar za ohranitev tega gospodarstva, sedaj se pa to čez noč prodaja."

Po mnenju Hotove je vprašljiv tudi način prodaje, saj gre v bistvu za prodajo celotne panoge. "Govorimo o petih ključnih turističnih destinacijah v Sloveniji, ki imajo v lasti več kot 3000 sob," je izpostavila poslanka SD in dodala, da gre tudi za delovna mesta in dobavne verige, vezane na te destinacije.

Glede prodaje deleža v Savi Madžarom pa je Hotova spomnila, da so Madžari vstopili v Terme Lendava z obljubami o obnovi hotelov in novih delovnih mestih, dejansko pa so "odpustili prav vse", medtem ko obnova hotela Lipa stoji.

Zato se v SD sprašujejo, če ne gre tu za Janševo vračilo dolgov madžarskemu premierju Viktorju Orbanu. "Tu gre za prodajo nacionalnih interesov in mi pričakujemo, da bo država zaščitila ključne lokacije za razvoj slovenskega turizma in da bo enostavno uveljavila predkupno pravico, da bo res postavila nek obrambni zid in zaščitila Slovenijo pred tovrstnimi razprodajami," je prejšnji teden še navedla Hotova.

Najverjetnejši kupec okoli 43-odstotnega deleža družbe Sava, ki je v lasti sklada York, je madžarski sklad Diofa Asset Management, ki je v lasti enega najbogatejših Madžarov z dobrimi povezavami s krogom madžarskega premierja Viktorja Orbana.