Slovenija

Poslanci na izredni seji o normirancih in napotovanju delavcev v prevozništvu

Ljubljana, 26. 02. 2026 06.22 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Državni zbor

Državni zbor bo na izredni seji odločal o spremembah pri ponovnem vstopu v sistem obdavčitve t. i. normirancev in razrahljanju pogojev za napotovanje delavcev v prevozništvu. Oba predloga so pripravili v Svobodi, pri čemer so pod prvega podpise prispevali v SD in Levici, pod drugega pa le v SD. Predvidenim rešitvam ostro nasprotujejo v sindikatih.

Predlog novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov predvideva omilitev pogojev za ponovni vstop v sistem obdavčitve t. i. normirancev.

Medtem ko novembra lani sprejeti zakon določa, da lahko samostojni podjetniki v sistem ponovno vstopijo po petih letih, bi se lahko po predlogu, ki so ga v DZ vložili poslanci koalicije, v sistem vrnili, če pred tem v dveh zaporednih davčnih letih skupaj v povprečju ne bi presegli siceršnjega letnega praga prihodkov, določenega za vstop v sistem normirancev. Za t. i. polne normirance je ta prag pri 120.000 evrih, za popoldanske pri 50.000 evrih. Za tiste, ki ne sodijo v nobeno od teh dveh kategorij, so predlagatelji dodali še novo kategorijo s pragom letnih prihodkov 85.000 evrov.

Predlog sprememb zakona o čezmejnem izvajanju storitev pa predvideva, da se pri delodajalcih v mednarodnem cestnem prevozu kršitve glede delovnega časa ne bi več upoštevale kot pogoj za izdajo potrdila A1, potrebnega za napotovanje delavcev v tujino.

Obema predlogoma ostro nasprotujejo v sindikatih, saj da gresta v smeri spodbujanja prekarizacije oz. kršitev delavskih pravic.

Na dnevnem redu izredne seje pa je še predlog novele zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki bi omogočil, da lahko javni zdravstveni zavodi sklepajo pogodbe z zasebnimi izvajalci nenujnih reševalnih prevozov do konca leta. DZ predlog obravnava po skrajšanem postopku. Tudi ta predlog so pripravili v Svobodi, v parlamentarni postopek pa so ga vložili s podpisi obeh koalicijskih strank.

normiranci zakon samostojni podjetniki

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
