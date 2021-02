Poslanci na izredni seji o spremembah meja volilnih okrajev

Potem ko je ustavno sodišče pred več kot dvema letoma zaradi nesorazmerne velikosti nekaterih volilnih okrajev ugotovilo neustavnost dela volilne zakonodaje, sta v DZ propadla dva poskusa ukinitve okrajev in uvedbe prednostnega glasu, saj predloga nista prejela potrebne dvotretjinske večine. Decembra lani je tako skupina poslancev SDS, SMC in DeSUS v DZ vložila predlog za spremembe meja volilnih okrajev.

Za sprejetje teh zakonskih sprememb je za razliko od njihove ukinitve v DZ potrebna navadna večina. Na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je predlog že dobil zeleno luč, podprli so ga poslanci SDS, NSi, SMC in DeSUS, ki so poudarjali, da gre za politični kompromis.