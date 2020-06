Poslanci na različnih bregovih glede tahografov za prevoze skupin otrok

Z novelo bi v zakon tako med izjeme, ki ne predstavljajo skupine otrok, uvrstili pet in več otrok razširjene družine do vštetega tretjega kolena. Tako bi posameznik lahko na tekmo peljal svoje otroke, pa tudi otroke svojega brata ali sestre, ne da bi potreboval tahograf ali posebne oznake.

Predlog novele določa tudi, da uporaba tahografov ni obvezna za prevoze skupin otrok, ki se izvajajo z vozili, zasnovanimi in izdelanimi za prevoze največ osmih potnikov poleg voznika. Sprva je bil sicer predlog, da bi slednje veljalo samo za društva, zveze društev in nevladne organizacije, a so zaradi načela enakosti poslanci z dopolnilom takšno določbo danes razširili na vse.

V poslanskih skupinah SDS, LMŠ, SMC, SD, NSi in DeSUS so v predstavitvi stališč poslanskih skupin danes napovedali, da bodo predlog novele podprli. Žnidaričeva je v imenu poslanske skupine SMC povedala, da so spremembe predlagali na pobudo Gasilske zveze Slovenije in Olimpijskega komiteja Slovenije, ki se pri prevozih otrok soočata s številnimi težavami, poleg tega trenutno določbe precej podražijo njihove prevoze.

Boris Doblekar iz SDS je spomnil, da so bile zdajšnje dokaj stroge določbe glede prevoza določenih skupin otrok sprejete po prometni nesreči leta 1998 na Naklem, ko je utrujen šofer klubskega kombija na hitri cesti zapeljal na nasprotni pas, pri čemer je umrlo pet mladih športnikov. "Po 22 letih je čas, da te stroge ukrepe odpravimo. Tudi v nam primerljivih državah takšnih ostrih pravil ne poznajo," je dejal.

"Trenutna pravila so nesmiselna, zato so potrebne življenjske rešitve," je v imenu poslanske skupine SD dejal Soniboj Knežak.

Juriju Lepu (DeSUS) se zdi prav, da je zakonodaja dosledna, a je to "ureditev vendarle treba pogledati tudi z življenjske plati".

V NSi so po besedah Mihaela Prevca prepričani, da sprememba ne bo imela bistvenega vpliva na varnost otrok, bo pa prispevala k "debirokratizaciji in posledično zmanjšanju stroškov nevladnih organizacij".

V LMŠ pa po besedah Rudija Medveda menijo, da z novelo varnosti otrok v cestnem primeru "ne bomo izboljšali, res pa je tudi, da je tudi poslabšali ne bomo". "Dosedanja določila namreč v praksi nikoli niso povsem zaživela," je dejal.

Proti noveli so nastopili v Levici in SAB. Željko Cigler (Levica) je opozoril, da tahograf, ki ga pri določenih prevozih odpravlja novela, "ni administrativna ovira, ampak nekaj, s čimer zagotavljamo varno vožnjo". "Z novelo se bo zato varnost v cestnem prometu v Sloveniji poslabšala," je dejal.

Andrej Rajh (SAB) pa je opozoril, da so stroški za tahograf na mesečni ravni dokaj nizki, zato se sprašuje, ali je nek dokaj nizek mesečni strošek lahko protiutež varnosti v cestnem prometu.