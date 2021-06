Poslanci na tajnem glasovanju za člana Sodnega sveta izglasovali Kežmahovo in Razdriha

Poslanci so na tajnem glasovanju za člana sodnega sveta izglasovali odvetnika Urško Kežmah in Andreja Razdriha, slednjega v drugem glasovanju, potem ko je na prvem prejel enako število glasov kot Viktorija Žnidaršič Skubic. Ni pa še znano, katere tri sodnike, ki jih sami volijo izmed svojih vrst, so izbrali sodniki.

V prvem glasovanju je največ glasov prejela Kežmahova (75 od 85 veljavnih glasovnic). Razdrih in redna profesorica na ljubljanski pravni fakulteti Žnidaršič Skubičeva sta prejela 42 glasov, visokošolski učitelj na Evropski pravni fakulteti in odvetnik Jorg Sladič pa en glas. Po poslovniku v situaciji, ko dva kandidata prejmeta enako število glasov, v DZ opravijo žreb, o izžrebanem kandidatu pa nato poslanci glasujejo. Tak kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina poslancev, ki oddajo veljavne glasovnice. icon-expand Urška Kežmah, nova članica sodnega sveta. FOTO: Bobo Žreb je izbral Razdriha, ki je nato na tajnem glasovanju prejel 42 glasov za in 31 proti. Predsednik DZ Igor Zorčič je po razglasitvi rezultatov glasovanja obema izvoljenima članoma zaželel veliko uspeha pri delu. Sodni svet sestavlja 11 članov. Na predlog predsednika republike jih pet voli DZ, šest pa jih izmed sebe volijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo. Izmed članov, ki jih voli DZ, v začetku julija preneha mandat Gregu Strbanu in Maji Praviček. Predsednik republike Borut Pahor je kandidatno listo za dva člana Sodnega sveta predsedniku DZ Zorčiču posredoval konec maja. Predlagal je odvetnika Urško Kežmah in Andreja Razdriha, visokošolskega učitelja na Evropski pravni fakulteti in odvetnika Jorga Sladiča ter redno profesorico na ljubljanski pravni fakulteti Viktorijo Žnidaršič Skubic. Za zdaj še ni znano, kdo bodo trije sodniki, člani sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo sodniki. Volitve so prav tako potekale danes. icon-expand