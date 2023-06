Poslanci naklonjeni zakonu, ki uvaja eKarton

S 53 glasovi za in nobenim proti so poslanci ocenili, da je vladni predlog zakona o digitalizaciji zdravstva primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog so podprli poslanci Svobode, SD, Levice in NSi, v SDS pa so bili vzdržani. Predlog zakona bi po zagotovilih predstavnikov vlade poskrbel za večjo transparentnost v zdravstvu.

"Pred vami je zakon, ki predstavlja temelj digitalne transparentnosti javnega zdravstva," je poudaril minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Po načrtih bi zakon začel veljati s 1. januarjem, ko bi morali vsi izvajalci zdravstveno dokumentacijo posredovati v enotni informacijski sistem. Podatki so zdaj namreč razpršeni med tremi bazami, nad katerimi bdijo ZZZS, NIJZ in zdravstveni izvajalci. Po ministrovih besedah bi zakon vpeljal enotni eKarton, kjer bi bili vsi podatki zbrani na enem mestu.