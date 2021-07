Koalicija mirneje na oddih, opozicija napoveduje vročo politično jesen

Po njegovem mnenju bo vlada dobro opravljala svoje naloge, tako tekoče kot v zvezi s predsedovanjem Slovenije Svetu EU, kar da bo olajšanje, ki bo jeseni vzpostavilo normalen pristop. "Upam, da tudi v koaliciji, ki bo konec koncev ugotovila, da z glavo skozi zid pač ne gre in je treba včasih tudi s pametnim dogovorom iskati najboljše rešitve," je dodal. Bistvenih sprememb v delu koalicije sicer ne pričakuje, je pa napovedal, da ne bodo "silili z zakoni, ki bi delali težave znotraj koalicije in v razmerju do opozicije".

Glede opozicijske DeSUS je Horvat pojasnil, da se z njimi veliko pogovarjajo in usklajujejo besedilo zakonov, dokler ne dobijo podpore. Podobno s poslancema narodnih manjšin in SNS . "Če to seštejem, imamo dovolj glasov in lahko izpeljemo še marsikateri projekt, tudi zahteven," je Horvat dejal v oceni letošnje politične jeseni. Ta bo po njegovih besedah sicer vroča, a dodaja, da je v politiki pravzaprav vedno tako.

Glede ravnanja koalicije in morebitnega izogibanja konfliktnim situacijam oz. zakonom je Horvat napovedal, da ne bodo tvegali. "Pametna politika je tista, ki natančno ve, kakšen je scenarij in kako se bodo zadeve odvijale. Zato bomo nadaljevali s tistimi projekti in zakoni, za katere vemo, da bomo tudi uspeli in bodo ljudem nekaj tudi prinesli," je dejal. Meni tudi, da zakona o demografskem skladu ne bodo uvrstili na glasovanje zgodaj jeseni, ampak bodo raje počakali na optimalen trenutek. "V politiki je pomembno, da smo previdni in iščemo zaveznike oz. podporo," je dodal.

Glasovanja o zakonih pred parlamentarnimi počitnicami so po Horvatovi oceni pokazala, da lahko koalicija skupaj s svojimi zavezniki zbere dovolj glasov. "Glasovanje o novem ministru iz kvote NSi nas utrjuje, spodbuja in ponovno dokazuje, da je koalicija sposobna zbrati dovolj glasov, kar pomeni, da lahko normalno deluje, da je operativna," je v izjavi pred parlamentarnimi počitnicami povedal Horvat. Pričakuje, da bo tako do konca mandata in da bodo volitve redne, spomladi prihodnje leto.

Jurša jeseni pričakuje pomiritev razgretega ozračja v DZ in na ulicah

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša jeseni pričakuje zlasti pomiritev razgretega ozračja, ki smo mu priča tako v DZ kot na ulicah. Spomnil je, da jih čaka še obravnava izredno pomembnih predlogov zakonov. "Poslanska skupina DeSUS je v položaju, na katerem nas ne vežejo nobene zaveze in se lahko objektivno opredelimo do vseh predlogov," je poudaril.

Jurša je v izjavi o politični jeseni spomnil, da jih v DZ med drugim čaka tudi obravnava predloga za 3,5-odstotno uskladitev pokojnin, ki so ga vložili poslanci DeSUS.

Napovedal je, da bo vedno podpiral dobre predloge, pa naj bodo koalicijski ali opozicijski. Želi si pa, da bi v dobro Slovenije tudi druge stranke presegle medsebojna nesoglasja in da bi brez večjih konfliktov vstopili v sklepni del mandata. "Jeseni bo namreč sledil tudi konkretnejši pristop k pripravam na volitve – bodisi predčasne bodisi redne. Upam pa, da bo še pred koncem mandata sprejet naš predlog, s katerim bomo dokončno odpravili zaostanek pri usklajevanju pokojnin. To smo namreč dolžni našim upokojencem," je navedel.

Odprti vprašanji za DeSUS sta še demografski sklad in dolgotrajna oskrba. Odločanje o demografskem skladu je DZ na predlog koalicije namreč na zadnji seji odložil. Jurša verjame, da bodo pri omenjenih dveh vprašanjih našli skupen jezik in "končno ustvarili to, kar si DeSUS prizadeva ustvariti že več let".

Glede na to, da epidemiologi že sedaj opozarjajo na četrti val epidemije covida-19, si Jurša tudi želi, da bi se ljudje odločili za cepljenje, s katerim bi izredno pripomogli k zajezitvi epidemije. "Nihče si namreč ne želi ponovnega zaprtja države. Zaupajmo stroki in bodimo odgovorni do sebe in do drugih," je pozval. Obenem pa si želi modrosti "za svoje politične kolege" in upa, da se ne bodo več odpirale ideološke teme.

"Slovenija, ki trenutno tudi predseduje Svetu EU, mora pokazati svojo enotnost in se zazreti v prihodnost. Če smo se iz preteklosti česa naučili, je to dejstvo, da nas takrat, ko Slovenke in Slovenci stopimo skupaj za enoten cilj, nič ne more ustaviti. V slogi je moč in le skupaj bomo kos izzivom prihodnosti," je še dodal Jurša.

Golubovič: Vsako pomembno glasovanje bo precej nepredvidljivo

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović napoveduje uporabo vseh demokratičnih orodij proti vladi, rešitve pa LMŠ vidi v predčasnih volitvah.

Kot je v izjavi za STA navedel Golubović, se bodo predčasne volitve zgodile le, "če si bodo nekateri poslanci – zlasti DeSUS, ki se označuje za opozicijo, a vlado podpre v vseh ključnih trenutkih – poleti vzeli čas in temeljito premislili, ali je prav, da so na volitvah leta 2018 obljubljali eno, danes pa počnejo ravno nasprotno".

"Če bodo interesu države in državljanov dali prednost pred svojimi lastnimi interesi, so predčasne volitve možne. Dokler tega spoznanja ni, opozicija nima zadostne večine za spremembe – za morebitno konstruktivno nezaupnico, ki bi nas pripeljala do predčasnih volitev, te pa do normalizacije države," ugotavlja Golubović. Napoveduje pa, da bodo v LMŠ še naprej budno spremljali in nadzorovali delo vlade ter z vsemi demokratičnimi orodji, ki so jim na voljo, opozarjali na napake in jih skušali preprečiti. Poslanka LMŠ Jerca Korče je v sredo omenila možnost interpelacije več ministrov.

Golubović sicer opozarja, da mora biti država dobro pripravljena na morebiten nov val epidemije covida-19. Pričakuje jasne scenarije tako obvladovanja oziroma zajezitve širjenja virusa kot pomoči tistim, ki jih bo morebiten novi val prizadel. Izpostavlja zaščito domov za starejše, prezračevalne sisteme v javnih zavodih in scenarije šolanja, pri čemer se morajo po mnenju LMŠ šole zapirati zgolj v skrajnem primeru. Navaja še finančno pomoč storitvenim dejavnostim, ukrepe, ki so v skladu z ustavo in ne posegajo prekomerno v človekove pravice, predvsem pa ustrezno komunikacijo, pri kateri so v ospredju stroka, argumenti in umirjeni toni.

"To, kar je vlada zaradi svoje arogance, ignorance in nesposobnosti v epidemiji doslej naredila narobe – tega pa je žal ogromno, o tem pričajo tudi posledice – se ne sme več ponoviti," je posvaril Golubović.