Poslanci napovedujejo podporo spremembam v noveli Zakona o davčnem postopku

"Poslovne dejavnosti preko digitalnih platform so se ravno v zadnjih letih močno razmahnile, k čemur je nenazadnje prispeval tudi covid-19," je povedal državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič . Obveznost poročanja bo veljala za najem nepremičnin, osebne storitve, prodajo blaga in najem različnih načinov prevoza, je naštel.

Z namenom učinkovitejšega upravnega sodelovanja se z novelo zakona uvaja tudi nove in spreminja nekatere obstoječe institute, kot so skupni davčni nadzor in skupinska zaprosila ter določitev rokov za posamezne instrumente upravnega sodelovanja. Poleg vsebine evropske direktive je vlada v zakonski predlog zapisala še nekatere druge rešitve, Božič je med njimi izpostavil določbo, da za prevzem dokumentov s portala eDavki ne bo več potrebno kvalificirano digitalno potrdilo.

Uvaja se še posebno pravilo glede vrstnega reda plačila davka za promet nepremičnin, davka na dediščine in darila ali davka na motorna vozila, dopolnjujejo se določbe v zvezi z izdajo odločbe v primeru poroštva ter omogoča plačevanje obveznosti z enim plačilnim nalogom.

Poslanci koalicije so predlog novele zakona soglasno podprli. "Predlagajo se izboljšave davčnega postopka v smeri lažjega in hitrejšega uveljavljanja pravic in pravnih koristi zavezancev za davek," je soglašala Andreja Živic iz Gibanja Svoboda. Tatjana Greif iz Levice pa je izrazila zadovoljstvo, da so za izogibanje poročanja operaterjev spletnih platform predvidene visoke kazni, tudi prepoved opravljanja dejavnosti.

Tudi poslancem NSi se zdi po besedah Jerneja Vrtovca najbolj pomembna uvedba zahteve za poročanje operaterjev digitalnih platform davčnemu organu. Zadovoljni so tudi, da za prevzem podatkov s portala eDavki ne bo več potrebno kvalificirano digitalno potrdilo ter da napoved za odmero akontacije dohodnine ne bo več omejena na eno leto.

Vrtovec je tako kot Rado Gladek iz SDS spomnil, da je spremembe Zakona o davčnem postopku, še bolj ambiciozne kot predstavljene, predlagala že prejšnja vlada, a jih je zdajšnja koalicija zavrnila. Vseeno bodo poslanci NSi vladno novelo zakona podprli, drugačnega mnenja pa so v SDS. "Ostajamo zadržani, upamo pa, da se bodo tekom zakonodajnega postopka upoštevali naši amandmaji," je dejal Gladek.