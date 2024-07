Poslanci niso nasprotovali ukrepom za več kadra v domovih za starejše

Poleg tega želi predlog izboljšati pogoje za krepitev prostovoljstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Ob tem vzpostavlja sistem za zagotavljanje kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih. Omogoča pa tudi sofinanciranje pri nakupu sodobnih tehnologij za pomoč zaposlenim pri težjih opravilih.

Ministra veseli, da je predlog dobil široko družbeno in politično soglasje. Za boljše vrednotenje delovnih mest zaposlenih bodo po njegovem pojasnilu poskrbeli v okviru pogajanj o sistemu plač v javnem sektorju, ki potekajo.

V splošni razpravi so v opoziciji pogrešali zlasti boljše vrednotenje delovnih mest. "V bistvu je recept preprost: Dvigniti je treba plače zaposlenim v dolgotrajni oskrbi in socialnem varstvu in na drugi strani zagotoviti dovolj zaposlenih," je menil Janez Cigler Kralj iz NSi, ki je bil v prejšnji vladi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V NSi so po njegovih besedah vložili dopolnilo, po katerem bi bili vsi zaposleni v socialnem varstvu in dolgotrajni oskrbi upravičeni do dodatka za zagotavljanje kakovosti in varnosti v višini 20 odstotkov osnovne plače. Tako bi bilo vse do uveljavitve zakona, ki bo na novo uredil sistem plač v javnem sektorju. Sredstva za financiranje dodatka bi zagotovil državni proračun.

Borut Sajovic iz Svobode je medtem predlagano rešitev NSi videl kot "dokaj enostavno, če bi gledali nanjo z zelo omejenega gledišča". Pri tem se je spomnil na šalo iz njegovih srednješolskih dni o tem, kako spraviti štiri slone v katrco. "Tam je bila rešitev približno taka, kot danes o njej govorimo v politiki. Odgovor je namreč čisto enostaven: dva slona daš spredaj, dva pa zadaj," je povedal.

Toda pri takšnih razpravah, kot je današnja, kot nepogrešljivo vidi zavedanje, da gre za vseslovenski problem, ne pa problem posamezne vlade. Vprašanje plač je treba rešiti celovito in za vse enako, je opozoril. Vse, ki s protesti zahtevajo višje plače, pa je pozval k pogovoru o tem, kaj bo več storjenega za višje plače. "Porabimo precej več, kot ustvarimo, kar v nedogled preprosto ne gre," je bil odločen.