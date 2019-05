Poslanci o domnevnih zlorabah in pritiskih v pravosodju

Poslanci SDS ocenjujejo, da je v nekaterih konkretnih sodnih primerih prišlo do zlorab, pa tudi do nedopustnih pritiskov na sodne odločitve. Med primeri, kjer naj bi prišlo do zlorab, izpostavljajo primere Patria, Kangler in Magajna, med nedopustnimi pritiski na sodne odločitve pa primer sodnika Zvjezdana Radonjića, ki je ob izreku oprostilne sodbe Milku Noviču opozoril na domnevne pritiske med sojenjem.