Poslanci o interpelacijah Kustečeve in Dikaučiča na redni seji, ki se začne sredi meseca

V sredo se bodo poslanci sestali na dveh izrednih sejah. Na prvi seji bodo obravnavali predlog novele Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, po katerem bi občina Krško dobila status mestne občine. Na predlog vodje poslanske skupine SDS Danijela Krivca pa je kolegij predsednika DZ na dnevni red izredne seje uvrstil še glasovanje o kandidatu za ustavnega sodnika. Predsednik republike Borut Pahor je na mesto ustavnega sodnika predlagal Roka Svetliča. O Svetličevem imenovanju bi sicer DZ moral odločati že na oktobrski redni seji, a so glasovanje zaradi obstrukcije dela opozicije in odsotnosti dveh poslancev DeSUS prestavili. Kandidat za ustavnega sodnika namreč za izvolitev potrebuje najmanj 46 poslanskih glasov.

Po zaključeni izredni seji bodo poslanci nadaljevali še z izredno sejo na temo zaskrbljujočih razmer v državi in nujnosti predčasnih volitev, ki so jo konec oktobra zaradi nesklepčnosti prekinili. Razpravo na to temo so zahtevali v opozicijskih LMŠ, SD, SAB, Levici in NeP, v katerih tudi ocenjujejo, da je za zaskrbljujoče stanje v državi kriva vlada, ki mora odstopiti. V koaliciji ob tem vse očitke zavračajo.

Kolegij predsednika DZ se je danes dogovoril tudi o pripravi sklica redne novembrske seje, ki se bo začela 15. novembra. Kot je razvidno iz gradiva za pripravo sklica seje, sta pred poslanci na tokratni redni seji tudi interpelacija ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec in interpelacija ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča. Poslanci bodo na redni seji predvidoma potrjevali tudi predloga proračunov za leto 2022 in 2023.

Kolegij predsednika DZ je na redno sejo uvrstil tudi predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v policijo, in sicer za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve razširitve parlamentarne preiskave. Prav tako bo na dnevnem redu seje predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave glede izvajanja ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve razširitve obsega parlamentarne preiskave.

Kolegij predsednika DZ je sprejel še sklep, da bo DZ po skrajšanem postopku obravnaval predloge sprememb Zakona o državni upravi, dopolnitev Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, novele Zakona o štipendiranju in novele Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

Sprejet je bil tudi okvirni terminski program dela DZ za januar in februar 2022, ki predvideva da bo DZ zasedal na dveh rednih sejah. V opozicijskih LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so sicer predlaganemu programu dela nasprotovali, saj menijo, da bi bilo zaradi prvega možnega datuma rednih volitev smiselno, da DZ na redni seji zadnjič zaseda januarja, preostale zadeve pa bi po njihovem mnenju obravnavali na morebitnih izrednih sejah.

Predsednik republike Borut Pahor se je po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin namreč odločil, da bo februarja prihodnje leto podpisal akt o razpisu rednih volitev v državni zbor, v katerem bo kot dan glasovanja določil prvi možen datum 24. april, so sporočili iz urada predsednika.