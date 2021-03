Poslanci o interpelaciji ministra Simonitija: bo dobil vso podporo koalicije?

Potem ko sta interpelaciji uspešno prestala šolska ministrica Simona Kustec in minister za delo Janez Cigler Kralj, bo pred DZ svoje delo zagovarjal minister za kulturo Vasko Simoniti. Predvidena je skoraj 18-urna seja, ki jo bodo predvidoma končali v četrtek, uspeh interpelacije, ki so jo vložile stranke SD, LMŠ, Levica in SAB, pa je malo verjeten.

Vlagatelji iz štirih opozicijskih strank so očitke ministru Vasku Simonitiju strnili v deset točk, na prvo mesto pa postavili "odgovornost ministra za neučinkovito ukrepanje pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji covida-19". Vasko Simoniti FOTO: Bobo Minister je v obširnem odgovoru na interpelacijo, ki obsega več kot 130 strani, vse očitke zavrnil. Na ministrstvu za kulturo pa so že ob napovedi interpelacije v odzivu zapisali, da jim bo ta omogočila, da predstavijo vse dosežke preteklih desetih mesecev, ki jih je zaznamovala pandemija covida-19. Poslanke in poslanci bodo o interpelaciji ministra danes razpravljali 14 ur, torej od 9. do 23. ure, nadaljevali pa bodo v četrtek, ko je po časovnici sredi dneva predvideno tudi glasovanje. A za zdaj ne kaže, da bi imele predlagateljice potrebnih 46 poslanskih glasov za razrešitev ministra za kulturo. Lahko pa se zgodi, da Simoniti ne bo dobil podpore vseh koalicijskih poslancev. V poslanski skupini DeSUS ravnanja poslancev ne napovedujejo vnaprej, v primeru Kustečeve in Ciglerja Kralja so glasovali neenotno. V SNS pa so proti interpelaciji, a ni nujno, da bodo njihovi poslanci prisotni na glasovanju. Poslanca narodnih manjših, ki sta bila sicer proti interpelaciji tako Kustečeve kot Ciglerja Kralja, pa bosta o glasovanju na interpelaciji Simonitija presodila med razpravo oz. po njej.