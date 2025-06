Bo kandidatka za novo varuhinjo dobila zadostno podporo?

Možini Zupanc sicer potrebne dvotretjinske poslanske podpore nima zagotovljene. Napovedali so ji jo v koalicijskih Svobodi, SD in Levici ter trije samostojni poslanci. Manjšinska poslanca "ponavadi spoštujeta predlog predsednice", kot sta se izrazila, podpora ostalih pa je še pod vprašajem in bo torej jasna najpozneje ob današnjem popoldanskem glasovanju.

DZ bo obravnaval tudi predlog novele zakona o oskrbi z električno energijo, s katerim vlada med drugim posega v metodologijo obračuna omrežnine in v njeno plačevanje, cilj posega pa je spodbujati naložbe v obnovljive vire energije.

Ukrepi v predlogu novele zakona o zaščiti živali medtem med drugim prinašajo prepoved uporabe kletk pri reji kokoši in obvezno čipiranje mačk.

Pred poslanci bo tudi predlog ustavnih sprememb glede imenovanja vlade.

Čaka pa jih tudi glasovanje o zakonskih predlogih, ki jih je DZ obravnaval že v torek, in tistih, ki jih bo obravnaval danes. Tako je predviden dokončen sprejem zakona, ki bo uvedel stalno shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, in novele zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki predvideva možnost prenosa delnic te zavarovalnice na družinske člane. Poslanci pa bodo glasovali tudi o predlogu novele zakona o maturi, predlogu zakona o konoplji in noveli zakona o zdravljenju neplodnosti, s katero bi dostop do oploditve z biomedicinsko pomočjo omogočili tudi samskim in ženskam v istospolnih zvezah.