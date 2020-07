Poslanci o odreditvi preiskovalne komisije in dveh nadzornikih SDH

Poslanci v DZ imajo danes na voljo več kot šest ur in pol za razpravo o aktu za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij glede zalog, nabave in drugih načinov pridobitve ali razpolaganja z zaščitno in medicinsko opremo za zoperstavljanje epidemiji covida-19.

Odreditev preiskave je zahtevala koalicija, s tem pa prehitela opozicijo, ki je pred tem napovedala preiskavo z enako vsebino. V skladu s koalicijskim predlogom pa bo preiskava, ki je pred vrati, zajela tudi obdobje pred nastopom vlade Janeza Janše, in sicer od 1. februarja.