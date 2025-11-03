Poslanci o podaljšanju veljavnosti vinjet

Vladnemu predlogu je minuli torek praktično brez razprave prikimal odbor DZ za infrastrukturo. Zeleno luč so mu prižgali člani odbora iz vrst koalicije, medtem ko je opozicija glasovanje obstruirala in vladi očitala deljenje predvolilnih bonbončkov.

Po pojasnilih podpredsednika vlade Mateja Arčona se je vlada za podaljšanje elektronskih vinjet odločila zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij, zastojev in tudi zaradi kakovosti uporabe avtocest.

"S tem kažemo korekten odnos do vseh tistih, ki avtoceste uporabljamo vsak dan. Zavedamo se, da so investicije res rekordne in da je potrebno potrpljenje, hkrati pa gremo nasproti vsem tistim, ki te avtoceste uporabljamo," je ob predstavitvi predloga izpostavil Arčon.

Na dnevnem redu je tudi razprava o priporočilih v zvezi z odpravo ovir za hitrejšo graditev enostanovanjskih, poslovnih, infrastrukturnih in ostalih objektov. Tega so pripravili poslanci SDS, ki menijo da je treba postopke izdelave prostorskih aktov in na področju graditve skrajšati in poenostaviti. Priporočila je odbor za infrastrukturo zavrnil.