Poslanci o podaljšanju veljavnosti vinjet

Ljubljana , 03. 11. 2025 07.46 | Posodobljeno pred 42 minutami

A.K. , STA
Poslanci bodo na izredni seji DZ razpravljali o interventnem ukrepu štirimesečnega podaljšanja veljavnosti letnih elektronskih vinjet. Vlada je predlog pripravila zaradi zmanjšane pretočnosti ob številnih investicijah na avtocestnih odsekih.

Vladnemu predlogu je minuli torek praktično brez razprave prikimal odbor DZ za infrastrukturo. Zeleno luč so mu prižgali člani odbora iz vrst koalicije, medtem ko je opozicija glasovanje obstruirala in vladi očitala deljenje predvolilnih bonbončkov. 

E-vinjeta
E-vinjeta FOTO: Bobo

Po pojasnilih podpredsednika vlade Mateja Arčona se je vlada za podaljšanje elektronskih vinjet odločila zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij, zastojev in tudi zaradi kakovosti uporabe avtocest.

"S tem kažemo korekten odnos do vseh tistih, ki avtoceste uporabljamo vsak dan. Zavedamo se, da so investicije res rekordne in da je potrebno potrpljenje, hkrati pa gremo nasproti vsem tistim, ki te avtoceste uporabljamo," je ob predstavitvi predloga izpostavil Arčon.

Na dnevnem redu je tudi razprava o priporočilih v zvezi z odpravo ovir za hitrejšo graditev enostanovanjskih, poslovnih, infrastrukturnih in ostalih objektov. Tega so pripravili poslanci SDS, ki menijo da je treba postopke izdelave prostorskih aktov in na področju graditve skrajšati in poenostaviti. Priporočila je odbor za infrastrukturo zavrnil.

Pred nizom razprav o zagotavljanju varnosti Pirc Musarjeva v nagovor poslancev

Prometna nesreča na dolenjski avtocesti, nastaja zastoj

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Anion6anion
03. 11. 2025 08.32
A bosta SDS in NSi spet proti, čeprav je dobro za uporabnike?
medusa
03. 11. 2025 08.28
To je edino prav. Se strinjam z ponujenim. Bombončki gor ali dol -, tole mi je vedno bolj všeč.In verige brez psov in božičnica in....
pager
03. 11. 2025 08.15
kaj bodo razpravljali, sam roke morjo dvignit kot reče boss in to je vsa razprava, sam napisat je potrebno kot da bodo za to porabili cel dan , kao da nekaj delajo...
