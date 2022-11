Poslanci o posvetovalnem referendumu novele zakona o dohodnini

Poslanci so se s predlogom novele zakona o dohodnini, s katero vlada predlaga ustavitev postopnega zviševanja splošne olajšave do leta 2025 ter odpravo nekaterih razbremenitev, potrjenih spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta, seznanili prejšnji teden.

Pri tem so v zakonsko besedilo zapisali tudi nekaj opozicijskih predlogov, a do glasovanja niso prišli, saj so poslanci SDS vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu novele zakona.

Vladi Roberta Goloba očitajo, da je izbrala ravno nasprotno pot kot prejšnja vlada Janeza Janše, ki je predlagala koristne spremembe za vse državljane. S tem ko se bo zaposlenim, normiranim samostojnim podjetnikom in kmetom vzelo že uzakonjenje pravice, bodo ti v letu 2023 prikrajšani za 100 milijonov evrov, v letih 2024 in 2025 pa za 350 milijonov evrov, so opozorili.

Če bo DZ danes pobudo za razpis referenduma zavrnil, bo lahko sledilo glasovanje o predlogu novele zakona, ki jo vlada izpostavlja kot enega od ključnih instrumentov za zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti v teh negotovih časih. Biti pa mora sprejeta do konca leta, če naj bo uveljavljena s 1. januarjem 2023.