Poslanci o Sajovicu in Logaju. Kdo bo zamenjal Stojmenovo Duh?

Oba ministrska kandidata sta v četrtek že uspešno prestala zaslišanje pred pristojnima parlamentarnima odboroma, danes pa ju torej čaka še zadnji korak do nastopa ministrske funkcije.

Dosedanji vodja poslancev Gibanja Svoboda Sajovic, ki bo po njegovi izvolitvi v Evropski parlament na čelu obrambnega resorja nasledil Marjana Šarca, je med prednostnimi nalogami izpostavil modernizacijo opreme, znanja in kadrov Slovenske vojske. Zavzel se je za dodatno opremljanje s poudarkom na dvojni rabi opreme, nadgradnjo sistema civilne zaščite in reševanja, izgradnjo zmogljivosti dveh srednjih bojnih bataljonskih skupin in vlaganje sredstev v inovacije.