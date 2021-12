Poslanci o spremembah v sestavi svetov šol in vrtcev, pedagoška stroka nasprotuje

Novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja med drugim spreminja sestavo svetov vrtcev in šol, zaradi česar je bila največ kritik deležna od pedagoške stroke. Ocena stanja v predlogu je žal lepljenka političnih floskul in iz konteksta iztrganih ocen, so že v začetku meseca dejali na ljubljanski filozofski fakulteti. "Predlagatelji svojih namer po krhanju strokovnosti in politizaciji šole niti ne skrivajo. Spremembe, ki jih želijo uveljaviti, so zato zelo škodljive," so bili kritični.

Spreminjanju števila predstavnikov delavcev (torej pedagogov, šolskih delavcev in stroke) v svetih javnih izobraževalnih zavodov, kar gre v prid predstavnikom ustanoviteljev, torej vsakokratne vlade in lokalne politike, odločno nasprotuje tudi pedagoška stroka, opominjajo ob tem. "Sindikat vzgoje in izobraževanja je v Državni zbor vložil kar 24.224 podpisov zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja proti spreminjanju sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov. Do predloga je kritična tudi zakonodajno pravna služba državnega zbora, ki opozarja na šibkost utemeljitve," dodajajo.

Sprememba koncepta sestave svetov zavodov je utemeljena na neobstoječem problemu oziroma neosnovanih trditvah, da se sveti šol in vrtcev 'soočajo s težavami pri izbiri in imenovanju ravnateljev', ob tem poudarjajo v opozicijski Levici. Ker da gre pri predlagani spremembi za enostransko in nestrokovno uveljavljanje partikularnih političnih interesov, predlagajo, da se 2. člen zakona v celoti črta in se ohrani dosedanja sestava svetov javnih, vrtcev in šol.

Predstojnica oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Klara Skubic Ermenc je takrat podala oceno stroke, da gre "za izjemo sporen predlog, ki bo vplival na večjo politizacijo šol, prispeval pa h krhanju njihove strokovnosti". Da pristojne bolj kot kakovost zanima način, s katerim bi si politiki na nacionalni in lokalni ravni v šolstvu izborili večji vpliv, je bila kritična.

V stranki ob tem poudarjajo, da ne bodo pustili, "da vladajoče stranke z nelegitimnimi manevri, hitrimi postopki, poslanskimi zakoni ter drugimi predlogi mimo javne razprave in mimo pedagoške stroke in zaposlenih po svoji meri krojijo javni vzgojno-izobraževalni sistem, ki mora delovati v interesu vseh prebivalcev in prebivalk, ne pa v interesu ene stranke ali ene ideologije". Zato so s sopodpisi opozicijskih strank vložili amandma k zakonu, s katerim ohranjamo dosedanjo sestava svetov javnih, vrtcev in šol, preprečujemo njihovo politizacijo ter ohranjamo dosedanjo vlogo zaposlenih v šolah in vrtcih ter pri njihovem upravljanju.

Prvotni predlog je sicer predvidel povečanje števila predstavnikov ustanovitelja na pet članov od skupno enajstih. Kasneje je koalicija to pripravila na tri člane ustanovitelja in po dva člana staršev in zaposlenih. Tudi ta predlog so popravili na po tri predstavnike ustanovitelja, zaposlenih in staršev.

Poslanci bodo obravnavali tudi predlog novele zakona o financiranju občin. Spremembe, ki jih predlaga vlada, se nanašajo na določbe o sofinanciranju občin z evidentiranimi romskimi naselji ter na enačbo za izračun deleža sredstev, ki je namenjen za sofinanciranje investicij iz načrta razvojnih programov posamezne občine. Dopolnjuje tudi nabor nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna.