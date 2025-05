Poslanci o vpisu uporabe gotovine v ustavo

Zadnji dan majskega zasedanja bodo obravnavali tudi predlog zakona o medicinskih pripomočkih, predlog zakona o priznanju poklicnih kvalifikacij v zdravstveni dejavnosti ter predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki predvideva dvig sredstev za to področje z enega odstotka na 1,25 odstotka BDP.

V okviru glasovanj bo DZ odločal o predlogih zakonov, obravnavanih od srede do danes. Med njimi sta tudi predlog novega zakona o informacijski varnosti, s katerim želi vlada, tudi na podlagi evropske direktive, okrepiti nacionalni sistem kibernetske varnosti, in predlog novele zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.

Odločili pa bodo tudi, ali so za nadaljnjo obravnavo primerni vladni predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti in trije predlogi novel, ki so jih v sklopu svežnja za reševanje romskih vprašanj pripravili v NSi.