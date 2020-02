Poslanci o vplivih madžarskega financiranja medijev, povezanih s SDS

Parlamentarni odbor za kulturo je v državnem zboru razpravljal o madžarskem financiranju slovenskih medijev blizu stranki SDS. Domnevno sporne finančne tokove so obravnavali na predlog oziroma zahtevo poslancev LMŠ. Po mnenju nekaterih poslancev bi lahko lastniška struktura medijev krepila vpliv Madžarske pri nas. Člani SDS pa odgovarjajo: vlaganja iz tujine so nekaj povsem običajnega in nikakor niso nezakonita.

