Vračilo covidnih glob: za koalicijo smiselno, za opozicijo neprimerno

Po besedah Lene Grgurevič (Svoboda) z zakonom popravljajo nešteto krivic in protipravnih oz. protiustavnih ravnanj takratnih oblastnikov. Kot je dejala v predstavitvi stališča poslanske skupine, se ne sme pozabiti na grobo poseganje politike v pravno državo in omejevanje državljanov na vseh področjih, pa tudi ne na vladne predstavnike, ki so vse te ukrepe javno kršili. Njena poslanska kolegica, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ocenila, da so bili številni ukrepi "butasti" in tudi z medicinskega vidika niso bili strokovni. "Vzeto nam je bilo dostojanstvo," je ugotavljala ter bila pri tem posebej kritična do omejitve gibanja na občine in policijske ure.

Medtem ko so preštevilni tvegali svoja življenja, da bi reševali druge, smo bili priča enemu najtežjih napadov na standarde vladavine prava in ustavne ureditve, je izpostavila Meira Hot (SD). "Da so se izrekale globe prekarnim delavcem, družinam z rogljički na sprehodu na prostem, ljudem, ki so hiteli na delo, ali pa protestnikom, ki so na Trgu republike prebirali ustavo, je še danes v resnici nepredstavljivo," je dejala v predstavitvi stališča poslancev SD. Zato je nujno in prav, da se ta ravnanja države popravi, je dodala.

Tudi v Levici poudarjajo, da obravnavani zakon vzpostavlja podlage za popravo krivic, da se ljudem vrne dostojanstvo in prizna, da niso počeli nič narobe. Kot je v predstaviti stališča Levice dejal Milan Jakopovič, so "na podlagi odlokov, ki jih je ustavno sodišče po vrsti razveljavljalo, ljudje zaradi uresničevanja ustavne pravice do mirnega zbiranja prejemali vrtoglave položnice". Ob tem je bil kritičen do prejšnje vlade: "Tako kot so sprejemali odloke na silo in s silo, so tudi vsakršni izraz nestrinjanja skušali zatreti na silo in s silo, od množičnega popisovanja in izrekanja kazni za prekrške do nediskriminatornega zalivanja s solzivcem starejših otrok in mimoidočih kar sredi Ljubljane."

Opozicija: Spopadanje z epidemijo je bilo učinkovito, predlog je neprimeren

Po drugi strani je Branko Grims (SDS) poudaril, da so se med epidemijo ukrepi v veliki meri usklajevali na ravni EU in so bili recimo v Italiji tudi bistveno ostrejši. V Sloveniji pa se je po njegovih besedah namerno hujskalo ljudi, pri čemer je vladajočim očital, da so na oblast prišli z netenjem nestrpnosti in tudi nasilništva. "To je bila vaša pot na oblast. In danes tisti vojski, ki ste jo uporabili ali pa zlorabili, kakor kdo želi temu reči, hočete dati še odpustek," je dodal. Pri tem je glede protestov izpostavil, da je bilo ranjenih šest policistov, da je prihajalo do zapor cest, celo vdora na obvoznico. Predlagani zakon je označil za popolnoma nesprejemljiv in ocenil, da pomeni konec pravne države, če bo sprejet.