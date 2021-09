Poslanci o zakonu, ki za investicije v zdravstvo namenja dve milijardi evrov

DZ bo v današnji tretji obravnavi odločal o zakonu o zagotavljanju sredstev za naložbe v zdravstvu za naslednjih deset let. Zakon, ki ga je v parlamentarni postopek vložila vlada, za investicije namenja okoli dve milijardi evrov, med drugim predvideva naložbe v univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor, splošnih in specialnih bolnišnicah, psihiatričnih bolnišnicah, porodnišnicah, fakultetah za študij medicine in dentalne medicine ter znanstveno-izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah na področju zdravstva. V parlamentarni proceduri pa so poslanci z dopolnili povišali sredstva, namenjena zdravstveni dejavnosti na primarni ravni.

V poslanski razpravi na zadnji obravnavi predloga zakona je bilo slišati strinjanje, da so naložbe v slovenski zdravstveni sistem z dotrajano infrastrukturo in opremo ter kadrovskimi težavami nujne. Medtem ko so poslanci koalicijskih strank poudarjali pomembnost zakonske podlage za sistemsko financiranje zdravstva, so se v opozicijskih vrstah spraševali, kje in kako bodo v prihodnosti zagotovili tako visoka sredstva.

Prav tako bodo na izredni seji odločali o usodi predlaganih dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki naj bi na predlog Levice odpravil krivice zavarovancem, ki so po 1. januarju 2013 še naprej plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne da bi vedeli, da se jim ta doba ne bo upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa. Na odboru so predlog podprli z izjemo poslancev SDS, NSi in SMC.