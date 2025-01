Poslanci o zimski razbremenitvi gospodinjstev pri omrežnini

Ukrep bi veljal za januar in februar letos. Izpad omrežnine, ki bi nastal, bi se pokril v breme omrežninskih presežkov družbe Eles.

Zakonski predlog so vložili koalicijski poslanci in je posledica javnega spora glede nove metodologije obračuna omrežnine za električno energijo med vlado in gospodarskimi združenji na eni strani ter agencijo za energijo na drugi. Vanj je posegla tudi Evropska komisija.

Z marčnim prehodom na nižjo sezono, ko je omrežnina bistveno nižja, naj bi bil potem po pričakovanjih vlade do novembra čas, da agencija za energijo, ki ima izključno pristojnost odločanja o omrežninski metodologiji in tarifah ter se z zakonskim posegom v svoje naloge ne strinja, prilagodi sistem obračunavanja omrežnine.

Agencija po pridobitvi prvih podatkov o učinkih novega sistema omrežnine in vplivu sončnih elektrarn že proučuje možnost sprememb, med drugim pri časovnih blokih in določanju obračunske moči. Regulator medtem ločitev na višjo in nižjo sezono, ki ima za posledico občuten skok stroška omrežnine v zimskem času, še vedno ocenjuje za upravičeno.

Vlada pa bi po napovedih lahko danes spregovorila tudi o možnih oblikah pomoči gospodarstvu zaradi negativnega učinka višje omrežnine pri elektriki.