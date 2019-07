Poslanci zavrnili zamik uvedbe enotne tobačne embalaže

Takim pomislekom so odločno nasprotovali v številnih civilnih in zdravstvenih organizacijah, ki so se udeležile današnje nujne seje parlamentarnega odbora. Da je uvedba enotne embalaže učinkovit ukrep, so podprli tudi s podatki iz držav, ki so ta ukrep že sprejele in se je število kadilcev zmanjšalo. Poleg tega so izpostavile številne posledice za zdravje in posledično tudi stroške za zdravstveno blagajno, ki jih ima uporaba tobačnih izdelkov.

Je na pripravo predloga vplivala tobačna industrija? Sume preiskuje KPK

Slišati je bilo tudi opozorila, da je na pripravo predloga vplivala tobačna industrija. Sum nezakonitega vplivanja predstavnikov tobačne industrije preiskuje tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Predstavniki komisije so svojo odsotnost danes opravičili, saj da preiskava še ni zaključena in zato ne morejo posredovati več informacij.

Do vpliva tobačne industrije na pripravo zakona so bili zelo kritični tudi v poslanski skupini Levica, ki predloga zakona ni podprla. Poslanec SMC Jani Möderndorferje ob tem poudaril, da vsak stik lobista prijavi, kot to tudi predvideva zakon. Izrazil pa je tudi bojazen, da bodo poslanci ob nadaljevanju takih pritiskov nehali prijavljati lobistične stike in s tem bo tudi transparentnosti na tem področju manj.

Nekaj poslancev si je premislilo

Podpise pod predlog so prispevali tudi poslanci SAB predvsem zaradi ustanovitve sklada za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov, je pojasnil poslanec Vojko Starović, ki pa je napovedal, da predloga po vseh slišanih argumentih ne bo podprl. Tako se je odločil tudi poslanec LMŠ Jože Lenart in tudi poslanec DeSUS Branko Simonovič, ki sicer svojega podpisa pod predlog ni prispeval.

Poslanec LMŠ Robert Pavšič, ki je kritičen predvsem do dela na področju preventive, saj da je bilo tu do sedaj narejeno "bore malo", pa je dejal, da zadnjič podpira umik kateregakoli ukrepa za omejevanje tobaka. Kot pozitivno je namreč ocenil povečanje sredstev za preventivo, ki ne bodo odvisna od proračuna. Člana odbora iz vrst poslancev SD pa v razpravi nista sodelovala.

Poslanec SDS Dejan Kaloh pa je izpostavil, da pod predlogom sprememb zakona ni bilo podpisa nikogar iz njihove poslanske skupine. Spomnil je tudi na odločitev ustavnega sodišča, da je pravico do svobode izražanja, v katero spada tudi oglaševanje, primerno omejiti, če je cilj ščititi zdravje ljudi.