"Migrantu konkretno bi on dal kar šus v glavo, ker noga je premalo, da se ga ustreli. Takih besed si DZ na tem mestu res ne more privoščiti,"jedejala poslanka Levice Nataša Sukič.

Javno, sredi hrama demokracije in kar po kavbojsko – oko za oko. Le dva poslanca sta ob teh besedah reagirala in zahtevala opravičilo.

Na seji parlamentarnega odbora za notranje zadeve je bila na mizi vedno žgoča tema – migracije. Klasičen teren za ideološki spopad levih in desnih. A tokrat je šov ukradel izbranec ljudstva, poslanec SNS Dušan Šiško , ki bi z migrantom, ki je nedavno pri Vogrskem z nožem ranil taksista in policista , obračunal takole: "Če bi mene vprašali, jaz bi mu dal šus v glavo."

A predsedujoči odboru Zvone Černačje poslanca SNS zaščitil, sporne besede pa relativiziral. "Mogoče malo pregroba izjava poslanca Šiška, ki je bila podana v afektu, oziroma v zanosu. Z nekim drugim ravnanjem 58 poslancev, med katerimi je bil tudi Jani Möderndorfer, kjer je šlo pa za politični umor poslanca DZ, ko ste mu protiustavno vzeli mandat,"je dejal.

In čeprav je poleg sedela prva dama policije Tatjana Bobnar, bo kot kaže pri tem tudi ostalo. Na policiji namreč odgovarjajo, da za pregon "v takšnih primerih po mnenju zakonodajalca in vrhovnega državnega tožilstva abstraktna nevarnost ni dovolj. Podana mora biti konkretna nevarnost ter objektivna verjetnost kršitve javnega reda."



Na ljubljanskem tožilstvu na naša vprašanja niso odgovorili, je pa Bobnarjevaposlanca SNS podučila o konkretnem primeru. "Policista sta vrhunsko opravila svojo nalogo. Sta vzpostavila javni red in mir, zagotovila varnost,"je dejala.

Slovenska zakonodaja pojma sovražni govor sicer ne pozna. Pač pa je prepovedano javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Pri čemer pa so meje verbalnega nasilja zelo nejasne.

Ali lahko v Sloveniji res naredimo, rečemo ali zapišemo vse?

Brutalni in vsega obsojanja vredni pozivi k linču v povezavi s stranko SNS se ne dogajajo prvič. Zavrtimo čas v leto 2005. "Vsi izbrisani vabljeni na ples, igral vam bo Jelinčič na puško mitraljez!" – je bil napis, tisto zimo izobešen na vratih SNS. A če so takrat avtorstvo v SNS zanikali, je danes pozivanje k likvidaciji migrantov brezsramno in javno. Še več, Černač iz SDS Šiška ni ne opomnil, ne oštel, kaj šele napotil iz dvorane. "Jaz mu opomina podlagi 77. člena poslovnika ne smem oz. ne morem izreči!"

Zaskrbljujoče, so ogorčeni analitiki. In prvič tako neposredno izrečeno v visokem zboru izvoljenih, ki se očitno s takimi izjavami spušča povsem na dno."Gotovo je to populistično nabiranje točk, SNS nima drugega programa, kot da izvaja take populistične govorne ekscese," meni sociolog Gorazd Kovačič iz Filozofske fakultete.

Ali lahko v Sloveniji res naredimo, rečemo ali zapišemo vse? Da sta razširjenost in apatija do sovražnega govora pri nas velik problem, kaže poziv Sveta Evrope, naj okrepimo boj proti izpadom, zlasti družbenih omrežjih.

"Dovoliti približanje meji zgolj na 500 metrov. Kar je več, vse postrelit. Bog bo že prepoznal svoje," je denimo tvitnil Sebastjan Erlah, kolumnist portala Politikis."Vsi, ki podpirate migrante, ste pedofili," pa je tvitnila odvetnica in političarka Lucija Šikovec Ušaj.

"Ampak če pogledamo nekatere sosednje države, kjer dve tretjini volita fašistoidne stranke, je Slovenija še vedno nek otok liberalnosti," še pravi Kovačič.

In čeprav so prakse rasistične, homofobne in seksistične že vse od osamosvojitve občasna praksa tudi v DZ, se običajno vse konča brez nekih sankcij. V tujini pa je zelo drugače. Lani so v Avstriji žensko obsodili na 18 mesecev zapora, ker je na Facebooku pozivala, naj se ljudi znova zapre v koncentracijska taborišča. Hrvati pa so šestim lokalnim televizijam zaradi pozivanja k sovraštvu in nasilju do migrantov začasno odvzeli koncesije za oddajanje.