Poslanci podprli dodatek k pokojninam vrhunskim športnikom invalidom

S predlogom novele zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa želimo odpraviti diskriminacijo pri obravnavi vrhunskih športnikov invalidov, ki so prikrajšani do tega dodatka, je v imenu poslanske skupine SD, ki je predlog vložila, v razpravi povedal nekdanji nogometaš Gregor Židan. Namen zakona je dodati v krog upravičencev do dodatka k pokojnini tudi dobitnike medalj s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih športnih panogah oziroma disciplinah.