Zakon sprejet, med drugim bo dovoljeno zaviti desno pri rdeči luči

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič je prejšnji teden poudaril, da novela zasleduje glavne cilje prometno varnostne politike v državi. Novela med drugim prinaša strožjo obravnavo voznikov, ki med vožnjo uporabljajo naprave, ki zmanjšujejo slušno in vidno zaznavanje. Poleg tega novela ureja pravila ravnanja v območju skupnega prometnega prostora in na površinah za pešce in kolesarje, določa pogoje za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu, kot tudi pravila ravnanja ob rdeči luči na semaforju in prometnem znaku za vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju. Prav tako določa primerno bočno razdaljo 1,5 metra pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov.