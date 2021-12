Poslanci potrdili zakon: Gre za prvi paket sprememb za debirokratizacijo

Po zakonu se bodo lahko v centralnem registru prebivalstva dodali podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu, ki naj bi omogočali hitrejši in učinkovitejši kontakt uradnih oseb s posamezniki.

Zakon z namenom olajšanja dostopa do javnih storitev in ukinitve nekaterih administrativnih bremen posega v 12 zakonov, poleg tega pa razveljavlja zakone in podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, ki se ne uporabljajo več.

Glasovali so z 46 glasovi za in 41 proti.

V zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti se bo določilo, da se v manjših krajih, ki so vezani na mestna pokopališča, dopušča spoštovanje želje žalujočih, da lahko pokojnik do pogreba leži doma. Zakon bo namesto prvotno predlaganega Uradnega registra RS na predlog dela opozicije uvedel Register pravnih aktov lokalnih skupnosti, kar je bila želja občin.

Medtem ko so v SDS, NSi, SMC, SNS in DeSUS v razpravi v državnem zboru podpirali načrtovane spremembe, so predlogu nasprotovali v LMŠ, Levici, SD in SAB. Opozarjali so, da so bili do predloga precej kritični v zakonodajno-pravni službi DZ, da predstavniki ministrstev niso sodelovali v razpravi in je v delih ustavno sporen.

V NSi se po besedah Blaža Pavlina zavzemajo za uspešno Slovenijo, za to pa se potrebuje enostavne postopke. Kot je dodala Suzana Lep Šimenko iz SDS, je to začetek in prava pot k debirokratizaciji države. Dušan Verbič iz SMC je povzel, da predlog prinaša številne poenostavitve.

Andrej Rajh iz SAB je dejal, da koaliciji ni mar za argumente in mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Predrag Baković iz SD je povedal, da mu nasprotujejo, ker ni naravnan debirokratsko in odpira možnosti za zlorabe. Rudi Medved iz LMŠ je ocenil, da bi vlada za debirokratizacijo storila največ, če bi prečistila balast v protikoronskih zakonih in odlokih. Nataša Sukič iz Levice je spomnila, da je bil predlog pripravljen mimo vseh procedur, da je poln nesmislov in mestoma ustavno sporen.