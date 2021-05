Žiža: Poslanca narodnih skupnosti ne želiva biti jeziček na tehtnici

Ko gre za imenovanja, pozitivne, razvojne in konstruktivne predloge, nimata težav pri podpori. Najtežje pa je pri odločitvah, ko se razrešuje s funkcij ali ruši, denimo vlado, je pojasnil Žiža. A tudi pri tem njun "ne" po njegovih navedbah ni absoluten. "Vedno je treba pogledati, kaj je pripeljalo do tega in kaj bo sledilo, pri tem pa iskati boljše rešitve," je poudaril.

Kot je dejal poslanec Felice Žiža , se tudi poslanca narodnih manjšin opirata na 82. člen ustave, ki govori o tem, da poslanci niso vezani na kakršna koli navodila. Ne želita biti jeziček na tehtnici, a pridejo trenutki, tudi v tej sestavi mandata DZ, ko se je treba odločati. "Tudi če si jeziček na tehtnici, igraš svojo vlogo in odločaš," je poudaril predstavnik italijanske narodne skupnosti, vodja poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Kot zadnji primer je izpostavil, da je predsednik DZ glasoval proti dnevnemu redu redne seje DZ, ki ga je sam predlagal, s tem pa po mnenju Žiže skupaj z opozicijo storil veliko napako. Po njegovih ocenah je Zorčič s tem potrdil, kar so tudi kdaj prej opazili, da ne deluje neodvisno in samostojno. "Določene odločitve, kot na primer glasovanje o dnevnem redu, so verjetno pokazale, da ga je povleklo na stran opozicije, česar pa si kot predsednik DZ ne bi smel privoščiti," je navedel.

Dodal je, da mora biti predsednik parlamenta vedno nevtralen, širok ter delati predvsem za dobro celega parlamenta, vseh poslanskih skupin in predvsem za vse državljane. Četudi v poslovniku DZ ni navedeno, je po njegovem mnenju tudi samoumevno, da morata biti predsednik in dva podpredsednika DZ iz koalicijskih vrst, če je eden od podpredsednikov iz opozicije.

Spomnil je, da so prav zato zbrali 47 poslanskih podpisov, s katerimi so Zorčiča pozvali k odstopu, kar bi povzročilo manj težav pri delovanju DZ.

Žiža je sicer spomnil na sodelovanje poslancev narodnih manjšin z vsemi dosedanjimi vladami od leta 1991. Vsi dosedanji poslanci italijanske in madžarske narodne skupnosti so prav tako sodelovali z vladoJaneza Janše. V mandatu 1996 do 2000 sta takratna poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti vladi Janeza Drnovška zagotavljala 44. in 45. glas, je spomnil. Pri tem verjame, da sta bila za pozitivne vsebine.

Predstavnika narodnih manjšin sicer ne želita glasovati ideološko, pač pa podpreti dobre vsebine in zlasti predloge, ki zagotavljajo politično stabilnost, je poudaril Žiža. Strinja se, da bi imela aktualna Janševa vlada, če poslanca narodnih manjšin z njo ne bi sodelovala, nekaj več težav pri sprejemanju določenih zakonov. Napovedal je, da bosta v skladu s podpisanim dogovorom še naprej sodelovala z vlado.

Po njegovih ocenah ima vlada še za okoli eno leto dela."Mi ji privoščimo, da dela naprej, ker ima za izvesti veliko za državo pomembnih projektov, sploh pa predsedovanje Svetu EU,"je pojasnil Žiža. Med pomembnimi projekti njenega mandata je izpostavil davčno reformo, demografski sklad, zakon o dolgotrajni oskrbi in zdravstveno reformo. Po njegovih besedah poslanca narodnih manjšin od podpisa sporazuma o sodelovanju z Janševo vlado, h kateremu je sicer vlada povabila vse opozicijske stranke, prejmeta v usklajevanje vse predloge zakonov. Prav tako imajo redno komunikacijo z vlado, če je treba, vsakodnevno.