Poslanci preprečili možnost referenduma o interventnem zakonu

DZ je zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 sprejel v četrtek. Državni svet se je danes odrekel možnosti izglasovanja odložilnega veta, poslanci pa so na današnji izredni seji DZ soglasno odločili, da ga ni mogoče izpodbijati na referendumu. Predlog sklepa je v DZ vložila vlada.

Sklep so potrdili v koalicijskih poslanskih skupinah in opozicijski NSi, medtem ko so se v SDS glasovanja vzdržali.

Ker pa novela zakona ne vsebuje ukrepov za pomoč prizadetim, je vlada pripravila še interventni zakon. Ta je zastavljen v štirih sklopih. To so ukrepi za pomoč gospodinjstvom, gospodarstvu in občinam ter sanacijski in preventivni ukrepi na javni infrastrukturi, vodotokih in protipoplavni zaščiti. Slednji bodo nadgrajeni z zakonom o obnovi, ki ga bo še pripravila vlada.

Med ukrepi, ki so bili med četrtkovo obravnavo zakona na seji DZ deležni največ pozornosti, so prostovoljne solidarnostne sobote v gospodarstvu oz. obvezni solidarnostni prispevek. Solidarnostni soboti bosta dve, prva letos in druga prihodnje leto, kdor se za to ne bo odločil, pa bo prispeval 0,3 odstotka od svoje obračunane dohodnine. Pri tem se bo v osnovo za izračun solidarnostnega prispevka vštelo tudi dohodke iz kapitala in oddajanja v najem ter del plačila za poslovno uspešnost. Podjetja bodo prispevala 0,8 odstotka od osnove za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

V SDS so temu ukrepu nasprotovali, ker da je preuranjen, dokler še ni znana končna ocena škode. Pri četrtkovem glasovanju so se zato vzdržali, vzdržali pa so se tudi današnjega glasovanja o sklepu o nedopustnosti zakonodajnega referenduma.

Sredstva od solidarnostnih sobot in prispevka se bodo vplačevala v sklad za obnovo Slovenije, katerega ustanovitev je prav tako predvidena s tem zakonom. Vanj se bodo stekala tudi sredstva iz državnega proračuna, evropska sredstva in sredstva iz drugih virov, npr. donacij.