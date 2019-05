Poslanci razpravljajo o usodi vadišča Poček

Župan občine Postojna Igor Marentič pravi, da je za letos napovedanih skupaj 218 dni vaj in da je to za občane preprosto preveč. Nočnega streljanja ne želijo več, niti streljanja s težkim orožjem. Nadomestek, ki ga občina dobi za to, da se tam lahko izvajajo vaje, pa je po njegovem mnenju prenizek.

A, da bi vadišče povsem ukinili, je malo verjetno. Na obrambnem ministrstvu si zelo prizadevajo, da bi ostalo tako kot je. Minister Karl Erjavec je dejal, da bodo našli način za sodelovanje. Občani pa vztrajajo: vadišče je preblizu urbanega naselja, šlo naj bi za 500 metrov zračne linije, hrup pa je nemogoč.

V civilni iniciativivi pravijo, da izsledkom monitoringa, ki se je izvajal od leta 2016 in je pokazal, da snovi težkega orožja nimajo negativnega vpliva na okolje, ne verjamejo oziroma so prepričani, da so izsledki prirejeni.

Sicer pa so po aferi z nočnim streljanjem, ki naj bi ga kljub domnevni prepovedi izvajali prav Američani, in to naj bi bil tudi glavni razlog za odstavitev poveljnika slovenske vojske Miha Škerbinca, Američani svoje dejavnosti v Sloveniji omejili. Dejali so, da se še vedno želijo usposabljati v Sloveniji, a da jim nove smernice onemogočajo možnost uprizoritve resničnega bojnega okolja.