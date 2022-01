Poslanci rešujejo vladajočo elito pred kazenskimi postopki, na žrtve pa so pozabili?

Predlogu Slovenske nacionalne stranke, ki želi skrajšati zastaralne roke za pregon kaznivih dejanj, nasprotuje vsa pravna stroka. "Da je bil predlog sploh sprejet na odboru za pravosodje, nas je šokiralo, ne le neprijetno presenetilo. Ker se strokovnjaki s tega področja zavedamo, kaj bi to pomenilo v praksi, kakšna škoda bi nastala preiskavam, zastaralo bi več tisoč zadev. Takšen predlog ni v korist nikomur. Ne tistim, ki izvajamo zakonodajo, torej policistom, tožilcem in sodnikom, kaj šele žrtvam kaznivih dejanj. Takšna zakonodaja gre na roko samo osumljencem. Kadar gre za sprejem zakonodaje, ki gre na škodo nacionalnim interesom, ima to lahko tudi mednarodne razsežnosti, zato smo o takšnem poseganju v kazensko zakonodajo že obvestili tako Evropsko komisijo kot tudi Evropsko javno tožilstvo in zagotovo pričakujemo odziv tudi iz Evrope. Naša zakonodaja mora biti namreč usklajena z evropsko. Bomo pa na tožilstvu odreagirali tudi z ustavno presojo zakona, če bo sprejet."

Predlagane spremembe kazenske zakonodaje so po mnenju naše sogovornice skrb vzbujajoče, nevarne za našo družbo in nesprejemljive za žrtve kaznivih dejanj. Nerazumno je, da se sprejema zakonodaja, ki gre na roke izključno samo storilcem kaznivih dejanj, se čudijo pravni strokovnjaki. Tožilka Klinetova pravi, da bi že od predlagatelja sprememb zakonodaje pričakovali, da bo imel tehtne razloge za spremembe in da bodo te usklajene s stroko. Ne pa, da se pri tako pomembnih stvareh, kot je videti, zasleduje neke osebne koristi posameznikov, s tem pa se škoduje celotni družbi. Zato upa, da bo v državnem zboru prevladal razum in da bodo poslanci vendarle dojeli, da gre za spremembe, ki bodo imele katastrofalne posledice.

"V praksi bi krajši zastaralni roki pomenili samo to, da se najzahtevnejših kriminalnih dejanj ne bi moglo preiskati. Brez epiloga bi tako ostali vsi postopki, kjer uporabljamo prikrite preiskovalne ukrepe, ki zahtevajo daljši čas obravnave. Tajno opazovanje se recimo lahko odredi za šest mesecev in se večkrat podaljša. Tudi prisluhi telefonskim pogovorom se vršijo več mesecev. In se lahko podaljšujejo. Prav tako gospodarski kriminal, ki ga odkrivamo s pomočjo pridobivanja bančnih podatkov iz tujine, recimo pranje denarja, ko gre za verigo transakcij, večkrat tudi v davčne oaze. Včasih traja celo leto dni, da sploh dobimo podatke iz tujih bank. Lahko rečem, da bi bilo s spremenjenimi zastaralnimi roki praktično nemogoče preiskovati zahtevne oblike kriminala," pravi Klinetova.

Komu je v interesu, da bi zastaral kriminal, ki se je dogajal pri gradnji TEŠ 6? Pa trgovina z drogo v zadevi Balkanski bojevnik? In da epiloga ne bi dobila preiskava sporne nabave zaščitne opreme, kjer je glavni osumljenec gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Pa afera Trenta, kjer je v kazenskem postopku predsednik vlade Janez Janša. V kazenskem postopku je tudi pravosodni minister Marjan Dikaučič. Tu so še sporni bančni posli v različnih bankah, domnevna kazniva dejanja, v katere naj bi bil vpleten Rok Snežič, pa številna korupcijska kazniva dejanja. Z novo zakonodajo bi padle skoraj vse večje zadeve, ki jih obravnava Specializirano državno tožilstvo.

"Tudi izvedenci, ki jih angažiramo za izvedeniška mnenja, pogosto potrebujejo več mesecev časa. Problem so tudi dejanja, kjer gre za večje število storilcev. Ko bi se denimo po daljšem času odkrili še sostorilci nekega kaznivega dejanja, bi za prvega osumljenca pregon že lahko zastaral. Pa tu ne gre samo za gospodarski in korupcijski kriminal. Tu govorim tudi o žrtvah s področja spolne nedotakljivosti, ko gre za zlorabljene žrtve, ki potrebujejo čas, da sploh spregovorijo. Pa najranljivejši, otroci. Kakšna hujša kazniva dejanja, kjer so žrtve otroci, se v tako kratkem času, v roku dveh let, ne bodo mogla preiskati, recimo s področja spletnih spolnih zlorab otrok. Na oškodovance se v bistvu pozablja."

"Tudi nerazrešeni umori bi v tem primeru ostali nerazrešeni za vedno, saj naknadno najdeni dokazi ne bi mogli več vplivati na to, da se storilce preganja," o škodljivih posledicah takšne zakonodaje razlaga tožilka, ki to delo opravlja že 22 let in se redno srečuje z žrtvami in oškodovanci. Zdaj bi jih na cedilu pustila še zakonodaja, saj če bi se dokazi recimo našli po več letih, DNK-sledi ali kaj podobnega, pregon enostavno ne bi bil več mogoč. Ob tem pa opozarja, da bi nastala situacija, ko bi neraziskani primeri zahtevnih oblik kriminala, postali pravilo in ne več izjema. Na to seveda ne moremo pristati.

Drago Šketa: To bi pomenilo amnestijo storilcev najzahtevnejših kaznivih dejanj

Tudi prvi mož tožilstva Drago Šketa pravi, da na Vrhovnem državnem tožilstvu ostro nasprotujejo predlaganim spremembam kazenske zakonodaje, saj bi takšno zastaranje pregona kaznivih dejanj veljalo tudi za dejanja, ki so bila izvršena pred uveljavitvijo predlaganih dopolnitev zakonodaje, kar bi dejansko pomenilo amnestijo storilcev najzahtevnejših kaznivih dejanj, predvsem s področja gospodarstva in korupcije. Gre za nepremišljen, vsebinsko neutemeljen in napačen poseg v materialno kazenskopravno zakonodajo, pravi Šketa.