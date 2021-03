Predlogi opozicije: Dodatna izplačila za delo s covidnimi bolniki, turistični bon za zaposlene ...

"Zaposleni v zdravstvu in socialno-varstvenih zavodih se namreč zaradi velikega števila obolelih s covidom-19 soočajo s preobremenitvijo, izčrpanostjo in izgorelostjo, kar negativno vpliva na njihovo duševno in fizično zdravje," navajajo v predlogu novele zakona.

Turistični bon za zaposlene

Prav tako predlagajo, da bi ti zaposleni dobili turistični bon v višini 200 evrov, ki bi ga lahko izkoristili do konca leta. Predlog novele pa predvideva tudi, da bi dijaki in študenti, ki opravljajo praktično izobraževanje oz. občasno ali začasno delo dijakov in študentov s temi bolniki, prejeli dodatek v višini 65 odstotkov urne postavke svojega osnovnega plačila in dodatni turistični bon.

Predlagatelji ocenjujejo, da so ukrepi iz novele težki 26,1 milijona evrov, kril bi jih državni proračun. Osem milijonov evrov je vreden višji dodatek za neposredno delo s covidnimi bolniki, 15 milijonov evrov za vplačilo enkratne izredne premije, tri milijone evrov bi šlo za dodatni turistični bon in 100.000 evrov za plačilo denarnega dodatka za dijake in študente.