Poslanci SD: Vlada naj sprejme ukrepe za zamrznitev višine omrežnine

"Nekateri zneski za omrežnino so po objavah na spletu tudi trikrat ali štirikrat višji kot prej. Takšni dvigi so nesorazmerno visoki in bi lahko večje število gospodinjstev pahnili v stanje energetske revščine," so izpostavili v SD.

Po številnih časovnih zamikih je oktobra začel veljati nov sistem obračunavanja omrežnine, ki vključuje pet blokov z različno tarifno postavko skupaj z višjo (zimsko) in nižjo (poletno) sezono, pri čemer se strošek za uporabo omrežja v posameznem bloku določi na podlagi obremenjenosti omrežja in odjemalčeve porabe v preteklem obdobju.

Njihovo stališče je bilo, kot so zapisali, povzeto v sklepih, sprejetih 18. novembra na nujni seji odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Odbor je takrat pozval Agencijo za energijo, da ukine nov sistem omrežnine, dokler se ne pripravi in javnosti predstavi strokovne analize, ki bi trdno utemeljila prednost njegove uporabe namesto prejšnjega sistema.

Agencija za energijo je na sprejete sklepe odgovorila, da ne namerava zamrzniti uporabe novega sistema izračunavanja omrežnine, ker trdno verjame, da je ta za uporabnike električnega omrežja boljši in bo pomenil v povprečju nižje stroške na položnicah, so spomnili v koalicijski stranki. Dodali so odgovor premierja Roberta Goloba na poslansko vprašanje, da je vlada z regulacijo cen poskrbela, da bodo te ostale na enaki ravni, kot so bile pred uvedbo novega sistema.

Glede na zaznane dvige cen zdaj v SD na vlado naslavljajo pobudo, da nemudoma pripravi ustrezne rešitve.