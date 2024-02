Poslanci SDS bodo morali podpisati zavezo, kako se bo odločil Logar?

Žan Mahnič, ki je na današnji izjavi za medije dejal, da bo tovrstno izjavo z veseljem podpisal, tako ne vidi razloga, da poslanci ne bi podpisali izjave, da bodo počeli točno to, kar so volivcem obljubljali pred državnozborskimi volitvami leta 2022. "Se pravi, da bodo dokončali svoj mandat v poslanski skupini SDS in da bodo predstavljali stališča, vrednote in program SDS, ki je bil takrat predstavljen državljankam in državljanom," je dejal.

Tako kot nenačelno ocenjuje, da bi nekdo, ki je kandidiral na listi stranke, želel "zaradi takšnih in drugačnih razlogov kakor koli bodisi zapustiti poslansko skupino bodisi želel karkoli drugega". Če bi se sam znašel v situaciji, ko se z matično stranko ne bi več strinjal, ali bi prišlo v stranki do morebitnih sporov, pa ne bi zgolj zapustil poslanske skupine, ampak odstopil tudi kot poslanec, je poudaril.

Za podpis omenjene izjave imajo sicer poslanci SDS sedem dni časa, koliko poslancev bo to tudi storilo, bi torej lahko bilo znano v prvi polovici prihodnjega tedna.

Tak predlog izvršilnega odbora sicer prihaja po tistem, ko je ob napetostih med stranko in njenim poslancem Anžetom Logarjem zaradi njegovega političnega delovanja in udejstvovanja v Platformi sodelovanja izvršilni odbor konec lanskega leta ocenil, da ni več nikakršnega dvoma, da Logar ustanavlja svojo stranko. Zatem je predsednik SDS Janez Janša v glasilu stranke tudi javno izpostavil dogovor poslanske skupine, naj Logar do konca leta razčisti in uredi statusne zadeve.

Logar sicer za zdaj v tej smeri ni potegnil nobenih potez, v dosedanjih izjavah pa je poudaril, da glede političnega udejstvovanja zunaj stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Distanciranje SDS od njegovih nastopov pa je označil za prekomerno in nesorazmerno.

Na vprašanje STA, ali bo tudi sam podpisal omenjeno izjavo, Logar za zdaj ni odgovoril.