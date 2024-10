Poslanci SDS ne bodo več sodelovali na kolegijih predsednice DZ

SDS v dopisu predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič očita, da že nekaj časa ne počne tega, kar ji predpisuje poslovnik DZ, ampak ga, nasprotno, tepta. "Teptate določbe poslovnika državnega zbora, teptate ustavo Republike Slovenije, do posameznih poslank in poslancev opozicije se obnašate vzvišeno, nedostojno in sovražno. Kot predsednica državnega zbora ste samo prva med enakimi, vaš odnos do poslank in poslancev pa ne bi smel biti diskriminatoren, žaljiv in pogojen s tem, kateri poslanski skupini pripada posamezen poslanec ali poslanka," so zapisali.

Klakočar Zupančičevi tako očitajo tudi zlorabo funkcije predsednice DZ, nedopustno omejevanje dela poslancev ter omejevanje možnosti razprav in sodelovanja v zakonodajnem postopku. "Poleg tega takšno vedenje predsednice DZ meče slabo luč na celoten državni zbor," izpostavljajo v SDS.

V dopisu so izpostavili tudi več primerov ravnanj predsednice DZ, ko se je po njihovi oceni do poslancev SDS vedla neprimerno in nedostojno. Spomnili so tudi na nedavno izredno sejo DZ, na kateri so poslanci obravnavali domnevno nezakonito in negospodarno delovanje ministrstva za kulturo, v razpravi pa izpostavljali tudi sum kaznivega dejanja mobinga. V SDS ob tem Klakočar Zupančič očitajo, da je njihovega poslanca Andreja Hoivika na tej točki razprave "nedopustno in samovoljno" prekinila ter mu grozila s prijavo na policijo.