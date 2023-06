Poslanci SDS v državni zbor vložili interpelacijo zoper ministra za zdravje

V obrazložitvi interpelacije so zapisali, da je kot minister za zdravje Danijel Bešič Loredan še toliko bolj zavezan k varovanju 51. člena Ustave RS, po kateri ima vsak državljan pravico do zdravstvenega varstva, a da je prav v času njegovega ministrovanja "ustavna pravica kršena bolj kot kadarkoli prej, dostopnost do zdravstvenih storitev pa slabša kot je bila pred njegovim prevzemom ministrske funkcije".

"Od ministrovih obljub o tem, kako bo v letu dni z interventnim zakonom skrajšal čakalne dobe, smo danes prišli do tega, da kot uspeh predstavlja dejstvo, da se čakalne dobe niso ekstremno podaljšale," so zapisali. Izpostavili so tudi interventni zakon v zdravstvu, prek katerega so ponudniki zdravstvenih storitev izvajali predvsem tiste storitve, ki so bile bolje plačane, in ne tistih, ki so bile potrebne: "Bešič Loredan še kar vztraja, da gre za smotrno porabo davkoplačevalskega denarja in da je zakon 'na nek način zgodba o uspehu'."

Eden glavnih očitkov poslancev SDS je, da so se čakalne dobe v času ministrovanja Bešiča Loredana podaljšale: "V obdobju, ko je ministrstvo namenilo 111 milijonov dodatnih finančnih sredstev za skrajšanje čakalnih dob, so se te pravzaprav povečale. Do junija 2023 je bilo za skrajševanje čakalnih dob na podlagi interventnega zakona porabljenih že okoli 137 milijonov evrov . "

V obrazložitvi so se dotaknili tudi afere, ko je minister v telefonskem pogovoru "grozil podpredsedniku sindikata Fides Gregorju Zemljiču in od njega zahteval podpis sporazuma glede zvišanja plač".

Pa tudi, da je časovnica, predstavljena 20. januarja letos, prinesla vrsto neuresničenih obljub. Do konca junija bi morali tako pripraviti sistemsko zakonodajo za rešitev problematike družinske medicine, prav tako do junija pa je minister obljubljal tudi postavitev mreže, na osnovi katere naj bi razpisali pogoje za satelitske urgentne centre. Minister pa je, kot izpostavljajo v SDS, po januarski časovnici obljubil tudi prenovo nadzora in vodenja javnih zavodov preko modernizacije 30 let starega Zakona o zavodih in opolnomočenja Urada za upravljanje, kakovost in investicije v zdravstvu, ta se izteka s 30. junijem. Ministrstvo pa ob tem še vedno ni uspelo oblikovati ločenega plačnega stebra za področje zdravstva in socialnega varstva.

Ob tem pa ministru očitajo tudi neizpolnjene in prelomljene obljube o časovnicah. Menijo, da je že predsednik vlade Robert Golob januarja letos Bešiču Loredanu izrekel javno nezaupnico, ko je koordinacijo zdravstvene reforme prevzel sam in ustanovil nov strateški svet, vodenje pa zaupal Eriku Breclju . Izpostavili pa so, da je slednji le nekaj mesecev kasneje začel opozarjati, da ministrstvo ne sprejema njihovih predlogov in priporočil ter da z ministrom za zdravje ne govorita.

"Če pogledamo v celoti, je minister podal številne obljube in časovnice, ki so doslej ostale neizpolnjene," so poslanci SDS zapisali ob interpelaciji Bešiča Loredana. Našteta ravnanja ministra pa imajo po njihovem mnenju za posledico vse slabše razmere v slovenskem zdravstvu, zaradi katerih je državljanom kršena ustavna pravica do zdravstvenega varstva, omejen pa jim je tudi dostop do zdravstvenih storitev.

"To in neizpolnjene in prelomljene obljube, ki so skrhale ugled funkcije, ki jo opravlja Danijel Bešič Loredan, do te mere, da je izgubljeno zaupanje javnosti, so po našem prepričanju dovolj trdni argumenti, da minister za zdravje ni primeren za vodenje ministrstva za zdravje in mora zapustiti svoj položaj," so še zapisali.

Tudi civilna iniciativa pozivala k razrešitvi Bešiča Loredana

V civilni iniciativi Glas ljudstva so vlado in poslance koalicije po napovedi opozicijske stranke SDS interpelacije pozvali, naj ministra razrešijo. Bešiču Loredanu sami očitajo, da ne izpolnjuje koalicijskih zavez s področja zdravstva ter da deluje kot "mlinski kamen okrog vratu vlade". "Njegovo delovanje lahko opišemo kot postavljanje dobrobiti zasebnega zdravstvenega sektorja pred potrebe javnega zdravstva in pacientov, podporo privatizaciji in tržnim odnosom v zdravstvu ter pretakanju javnega denarja v zasebne žepe."