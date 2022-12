Poslanci SDS v obstrukcijo seje, na kateri razglašajo rezultate referendumov

Državna volilna komisija (DVK) je minuli teden sprejela poročilo o izidih novembrskega trojnega referenduma o zakonih o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), o vladi in o dolgotrajni oskrbi in ga objavila v uradnem listu, zoper poročilo pa je bila možna pritožba na vrhovno sodišče. To možnost so izkoristili v gibanju Osveščeni prebivalci Slovenije, vrhovno sodišče pa je pritožbo zavrglo, ker je bila prepozna.

V poslanski skupini SDS so na današnji seji kolegija oporekali postopku, saj po njihovem mnenju odločitev vrhovnega sodišča še ni pravnomočna, ker še ni bila vročena vsem strankam v postopku. Godčeva je sicer na seji pojasnila, da izidom ne oporekajo, da je bila volja ljudstva jasno izražena, da pa nasprotujejo postopkom. Nasprotovali so že spreminjanju rokovnika Državne volilne komisije, ki je odločila, da bo rezultate potrdila prej, in ne bo čakala podatka o številu umrlih v tujini, ker to ne bi vplivalo na referendumski izid.