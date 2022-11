Poslanci SDS v pobudi za varovanje osamljeni, ostali spremstva do garaže ne potrebujejo

"Ocenjevanje varnostnih razmer je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policije, zato zahteve po varovanju poslancev ne morejo biti odločitev političnih strank. Naša naloga je, da najostreje obsodimo vsakršno obliko tako verbalnega kot fizičnega nasilja in sovražnega govora, da smo zgled in s svojimi ravnanji spodbujamo strpnost, spoštljivost in kulturo dialoga, kar tudi počnemo," so še dodali.

Kot so sporočili iz poslanske skupine Gibanje Svoboda, se državljank in državljanov ne bojijo in se od njih ne želijo ograjevati, zato varovanja pred njimi ne potrebujejo.

V tem kontekstu pa se moramo tudi opomniti, je še dodal Prednik, da so poslanci Državnega zbora predstavniki ljudstva in ogledalo naše družbe. "Zato moramo stremeti, da na družbo odsevamo pozitivne vrednote, ki so utemeljene na spoštovanju in spravi, ne glede na politično prepričanje. Žal pa opažamo, da je med predstavniki ljudstva vse več izražanja sovražnega govora, ki je nedvomno prispeval k ponavljanju nasilja v družbi in zastavil negativen vzgled."

Dodal je še, da Socialni demokrati ostro obsojajo nasilje, ki smo mu bili priče v zadnjih dneh. "Strpnost, solidarnost in medsebojno spoštovanje so ključne vrednote, ki jih vsakodnevno zagovarjamo z besedami, predvsem pa z vzgledom. Razumemo zaskrbljenost v luči napadov na poslance Državnega zbora Republike Slovenije in poziv stranke SDS za fizično varovanje poslancev. Globoko obžalujemo, da so tovrstni napadi v zadnjih dneh postali pravzaprav vzorec v naši družbi. Tudi v luči napadov na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač."

Tudi v SD so prepričani, da se na temelju njihove funkcije poslancev Državnega zbora ne počutijo ogrožene in so zato pozivi za fizično varovanje poslancev nepotrebni. "So pa toliko bolj imperativni pozivi za preprečevanje sovražnega govora in negovanje solidarnosti v slovenski družbi," je opomnil vodja Poslanske skupine SD Jani Prednik.

Vida Čadonič Špelič, poslanka NSi, je povedala, da je tudi sama na poti od svojega avtomobila do Državnega zbora že bila tarča ogovarjanja skupine ljudi z neprimernimi opazkami, a se ji sprehod ob boku policista kljub temu ne zdi ustrezna rešitev. "Težko si predstavljam to policijsko spremstvo in mislim, da ga poslanci ne potrebujemo pri samem izstopu iz avtomobila in spremljanju po stopnicah." V NSI sicer pričakujejo, da bo vodstvo DZ še enkrat ocenilo varnostno situacijo in poskrbelo, da se bodo vsi v okolici DZ, ne samo poslanke in poslanci, počutili varno.

Nataša Sukič iz Levice je obsodila vsakršno nasilje, tako verbalno kot fizično, in opomnila, da se morajo predvsem poslanke in poslanci zavedati, da njihov sovražni govor v parlamentu, kadar se ga uporablja, odmeva v družbi in ima svoje učinke. "Podpiram ta posvet pri predsednici DZ, ampak mislim, da se moramo celostno pogovoriti – tako o tem, zakaj prihaja do takih ekscesov in tudi o tem, kaj moramo poslanke in poslanci narediti sami, da umirjamo strasti," je povedala. Sama si sicer ne predstavlja praktične izvedbe tega, da bi imeli vsi poslanci spremstvo do avtomobila in bi ga osebno odklonila, če bi ji bilo ponujeno.

Strokovnjak za varnostne sisteme: Logistično zahtevno, celo neizvedljivo

Pa je povečanje števila policistov in uvedba policijskega spremstva res rešitev za nedavne napade, ki so se zgodili? Ta rešitev je po mnenju poslanca SD Predraga Bakovića tudi logistično vprašljiva. "Poslanci imamo različne urnike, eden prihaja, drugi odhaja. Če bi se tega lotili na tak način, bi bilo treba zagotoviti stalno 24-urno prisotnost Policije."

Kar pa bi bilo zelo težko, če ne celo neizvedljivo, opozarja strokovnjak za varnostne sisteme Tomaž Čas, ki tudi sam ocenjuje, da posebno varovanje poslancev kot celotne skupine ni potrebno. Bolj smiselno bi bilo operativno pokrivanje, ki že poteka, malo ojačati, meni. "Na primer, da bi se Policija odločila, da bi kakšno uro, ko prihajajo poslanci, na kraju pojačala svoje obhode, torej z nekim preventivnim delom."

Kar pa je Policija neuradno že storila in varovanje v okolici parlamenta po nedavnih napadih okrepila.