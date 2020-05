Poslanci SDS zaprtju trgovin naklonjeni, vlada pa predloga ne podpira

Zaprtja trgovin ob nedeljah, kot kaže, ne bo. Vlada namreč predloga, ki ga je vložila Levica, ne podpira. Premislila si je tik pred zdajci, ker zaradi posledic epidemije za gospodarstvo zdaj za to ni pravi čas. V stranki Levica in v Sindikatu delavcev trgovine pa so prepričani, da razlogi za odpoved podpore tičijo drugje. Pri tem pa ostaja odprto vprašanje, kako bodo jutri o zakonu glasovali poslanci SDS. Ti namreč zaprtje trgovin - po lastnih zagotovilih - še vedno podpirajo.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:10 audio-control-play-line Iz 24UR: Vlada ne podpira predloga 04:03 audio-control-play-line Iz SVETA: Trgovine ob nedeljah ostajajo odprte icon-chevron-left icon-chevron-right