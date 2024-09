Poslanci seznanjeni z odstopom, Feldi prenehala ministrtska funkcija

Dajo Felda je na ministrsko mesto januarja 2023 prišel iz akademskih krogov, in sicer Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, kamor se zdaj tudi vrača. V času svojega ministrovanja se je soočal s kritikami nekaterih stanovskih organizacij zaradi po njihovi oceni medlega dela in neupoštevanja stroke, z njegovim delom naj ne bi bili zadovoljni niti nekateri v koaliciji. Zato se je v zadnjem času vse pogosteje ugibalo o njegovi ministrski usodi.

Tiskovna konferenca ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Sviz

Premier Robert Golob je za naslednika Felde izbral Vinka Logaja , ki od leta 2014 vodi Zavod RS za šolstvo. Aktualni mandat je že njegov tretji, iztekel bi se mu poleti 2026, a je Logaj letos poleti napovedal predčasen umik s te funkcije. Na čelu zavoda ima polna pooblastila še do 30. septembra, medtem pa so že stekli postopki za razpis za novega direktorja.

Z menjavo na čelu ministrstva za vzgojo in izobraževanje bo to že osma menjava v Golobovi vladni ekipi. Z ministrske funkcije so doslej odstopili notranja ministrica Tatjana Bobnar, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. DZ je na Golobov predlog razrešil kmetijsko ministrico Ireno Šinko, obrambni minister Marjan Šarec pa se je s funkcije poslovil po izvolitvi za evropskega poslanca na junijskih evropskih volitvah. Za njegovega naslednika premier predlaga vodjo poslanske skupine Gibanja Svobode Boruta Sajovica, tudi ta predlog mora še posredovati v DZ.