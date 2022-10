Poslanci složni: Najprej bo treba reševati problematiko najnižjih plač

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je uvodoma pojasnila, da je zakon plod nekajmesečnih pogajanj s sindikati javnega sektorja. Kot je dejala, je vlada takoj po nastopu funkcije obudila socialni dialog in začela pogajanja s sindikati, v prvi vrsti, da bi naslovili inflacijo in draginjo.

Janja Sluga (Svoboda) je poudarila, da je dogovor podpisalo 32 od skupno 46 sindikatov javnega sektorja. Izpostavila je, da gre pri odpravi plačnega stropa za nerealizirano zavezo iz leta 2016. Prav tako vlada po njenih besedah ni pozabila na tiste javne uslužbence, ki so uvrščeni v spodnjo tretjino plačne lestvice; poleg povišanja plač bodo skladno z dogovorom dobili poračun regresa za letni dopust v višini 300 evrov in kot vsi v javnem sektorju višje nadomestilo za prehrano. Reševanje anomalij, predvsem v spodnjih plačnih razredih, pa zahteva več časa, a je vlada obljubila, da bo to vprašanje reševala v prihodnjih mesecih in rešitve v DZ posredovala do konca junija 2023, pri čemer bodo prioritetno naslovili izziv z minimalno plačo.

Sam dogovor s sindikati sicer po besedah ministrice predvideva mnogo več, kot je določeno v noveli. Kot je spomnila, prinaša višje nadomestilo za malico, poračun regresa za letni dopust, pa tudi zavezo o realizaciji vseh dogovorov, ki so bili s sindikati podpisani v preteklosti, a nikoli realizirani. V tem kontekstu je tudi odprava plačnega stropa za javne uslužbence, ki je trenutno določen v 57. plačnem razredu. Gre za uresničitev zaveze iz sporazuma, ki je bil leta 2016 podpisan z zdravniškim sindikatom Fides, uveljavitev pa je predvidena v aprilu prihodnje leto, je pojasnila.

Bojana Muršič (SD) je poudarila, da je dogovor o plačah v javnem sektorju še en dodaten ukrep, s katerim se vlada odziva na zaostrene ekonomske in socialne razmere. Z zvišanjem plač se bo po njenih besedah kljub višji inflaciji vsaj deloma dvignila kupna moč, zaposlenim z nižjimi plačami pa bodo pri spopadanju z energetsko draginjo pomagali še z dodatkom k letnemu regresu. Je pa tudi Muršičeva ocenila, da bo treba prednostno nasloviti predvsem položaj socialno najbolj ranljivih zaposlenih, katerih izhodiščna plača ne dosega niti minimalne plače, pa tudi skupino prekarno zaposlenih delavcev.

Levica: problematična je odprava plačnega stropa

Kot je dejal Matej Tašner Vatovec (Levica), je v času draginje predviden dvig plač več kot potreben. A je za Levico problematična odprava plačnega stropa. Ta bo po njegovih besedah odpravljen predvsem za zdravnike, ki so v tem trenutku "v bistvu eni največjih prejemnikov izplačil v sistemu javnega sektorja". Ob tem pa tretjina plačnih razredov ostaja pod minimalno plačo in tem zaposlenim dogovor ne bo prinesel praktično nič, ker se bo zvišalo le doplačilo do minimalne plače. Vatovec je opozoril, da je prav zaradi tega zakon s socialnimi partnerji v tem delu neusklajen. Ločen sporazum s Fidesom pa dejansko pomeni izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema, menijo v Levici.

V SDS predlagajo, da mora država zagotoviti konkurenčno podjetništvo in ohraniti nižjo obdavčitev plač

Da zakon ne naslavlja vprašanj, ki se dotikajo zaposlenih v javnem sektorju, ki prejemajo minimalno plačo, je opozoril tudi Janez Magyar (SDS). Eden ključnih problemov sistema pa v SDS vidijo v tem, da ni zagotovljen večji obseg sredstev za fleksibilni del plač, da bi bili tisti, ki naredijo več, tudi bolje plačani. Magyar je izpostavil še mnenje fiskalnega sveta, ki ga skrbi, ali bo državna blagajna vzdržala finančne obremenitve. Sicer pa v SDS menijo, da so plače nizke tudi v realnem sektorju, zato predlagajo, da mora država zmanjšati porabo in zagotoviti konkurenčno podjetništvo ter ohraniti nižjo obdavčitev plač.

V NSi bodo zakon podprli, ker se zavedajo pomena javne uprave in ker sledi cilju omilitve posledic draginje, predvsem pri potnih stroških in prehrani, je pojasnila Vida Čadonič Špelič. Pri tem pa po njenih besedah opozarjajo, da mora ministrstvo najprej pripraviti reorganizacijo plačnega sistema za najnižje plačane javne uslužbence, ki s svojim delom ne zaslužijo niti minimalne plače. Prav tako pa mora vzpostavi sistem za merjenje nagrajevanja učinkovitosti javnih uslužbencev. Nekatera orodja, kot je recimo letno ocenjevanje delavcev, stimulacija, možnost izobraževanja, so na voljo že sedaj, samo uporabiti jih je treba, je opozorila poslanka.

Poslanci bodo o predlogu novele glasovali danes.