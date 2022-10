Poslanci soglasno za novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji

Novela med osebe, ki ne morejo sodelovati v pomožni policiji dodaja tudi občinske redarje, saj gre za uslužbence s posebnimi pooblastili, ki opravljajo naloge občinskega prekrškovnega organa in imajo pomembno in nepogrešljivo vlogo pri zagotavljanju javne varnosti v lokalnem okolju, je dejal Lobnikar.

Poslanec Levice Milan Jakopovič je v predstavitvi stališča svoje poslanske skupine med drugim dejal, da na napotitev na izobraževanje čaka okoli 500 policistov, kar v praksi pomeni, da do 1. januarja 2023 ne bo mogoče doseči roka za pridobitev strokovne izobrazbe, ki ga je predvideval noveliran zakon. Razlog za to so prostorske in kadrovske omejitve policijske akademije ter objektivne okoliščine šolajočih se policistov in družbene okoliščine preteklih dveh let, ki jih je zaznamovala epidemija Covid-19, je spomnil. Ob tem je v imenu Levice napovedal podporo dopolnitvi zakona.

Podporo zakonu je v imenu poslanske skupine Svoboda napovedal tudi poslanec Teodor Uranič, ki je med drugim dejal, da je bila na matičnem odboru DZ največ pozornosti deležna prepoved sodelovanja občinskih redarjev v pomožni policiji, čemur je nasprotoval Sindikat občinskih redarjev češ, da je prepoved diskriminatorna. Kot je povedal Uranič so pisci zakona glede tega sledili predlogu občin. "Poklic pomožnih policistov je možen tudi v primerih, ko je huje ogrožena javna varnost, zato je treba zagotoviti nemoteno izvajanje nalog občinskih redarjev v primeru razlogov, ki narekujejo vpoklic pomožne policije," meni Uranič.

Poslanka Bojana Muršič je v imenu poslanske skupine SD napovedala podporo noveli, med predstavitvijo stališča pa dodala, da je ministrstvo za notranje zadeve ocenilo, da bi se z vpoklicem redarjev v pomožno policijo lahko zgodilo, da na občinskem nivoju ne bi bila zagotovljena siceršnja stopnja varnosti.

Poslanec SDS Anton Šturbej je spomnil, da so na diskriminatornost te prepovedi opozarjali v poslanski skupini SDS. "Občinski redarji so ob tej zakonski noveli nezadovoljni, saj jim ne omogoča dela v pomožni policiji kot drugim osebam v podobnih poklicih," je dejal.

Poslanka Vida Čadonič Špelič pa je med predstavitvijo stališča poslanske skupine NSi izrazila pomislek ali bo program nacionalne poklicne kvalifikacije policist izveden v tako kvalitetnem in strokovnem obsegu, kot to počnejo na policijski akademiji. Zato je napovedala, da se bo NSi pri glasovanju vzdržala.

Med glasovanjem je bilo prisotnih 79 poslancev, 53 jih je glasovalo za, 26 se jih je vzdržalo.